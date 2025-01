Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Le Pingouin à toute allure Les Pinguins écrasent Augsburg dans un match en retard Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/01/2025 à 22:52 Tweeter Bremerhaven : 2-6 (0-2, 0-3, 2-1)



Photo : dpa | BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg Victoire triomphale des Pinguins à Augsburg Augsburg -: 2-6 (0-2, 0-3, 2-1) Dans ce match en retard, Augsburg qui tente toujours de distancer la dernière place reçoit les Pinguins qui espèrent profitent de leurs matchs en moins pour revenir sur le deuxième rang. Duel des extrêmes donc sur le papier, qui s'est aussi rapidement traduit sur la glace.

Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, le Slovène Urbas ouvre le score pour Fischtown dès la 21ème seconde de jeu. Vikingstad ne tarde pas à doubler la mise. C'est sur cette double avance que s'achève la première période. Bremerhaven enfonce lourdement le clou au tiers médiant avec trois buts, deux pour Rausch et un pour Jeglič. Au dernier vingt, les Pinguins à l'abri réduisent l'allure ce qui permet aux Panthers de réduire l'écart par deux fois, mais Abt en powerplay inscrit tout de même le sixième but visiteur.

Très large succès pour Bremerhaven qui prend cinq longueurs d'avance sur son premier poursuivant avec encore deux match en moins. Sept point sépare encore Fischtown de la deuxième place, mais les Pinguins ont également deux matchs en retard sur Berlin.



Classement : ERC Ingolstadt : 71 pts Eisbären Berlin : 70 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 63 pts Red Bull München : 58 pts Adler Mannheim : 58 pts Kölner Haie : 58 pts Straubing Tigers : 48 pts Grizzlys Wolfsburg : 48 pts Schwenninger Wild Wings : 46 pts Nürnberg Ice Tigers : 45 pts Löwen Frankfurt : 44 pts Augsburger Panthers : 31 pts Iserlohn Roosters : 31 pts Düsseldorfer EG : 28 pts











