Bremerhaven - Iserlohn : 3-2 TAB

Berlin - Augsburg : 6-3

Frankfurt - Schwenningen : 1-2

Dresden - Köln : 1-8

München - Mannheim : 2-4

Straubing - Ingolstadt : 6-3

Nürnberg - Wolfsburg : 4-2



Mannheim s'impose à München et lui chippe par la même occasion la deuxième place. Mauvaise opération pour les Bavarois qui quittent même le podium. Gilmour ouvre la marque pour l'aigle en fin de premier tiers. Oswald égalise au tiers médiant sur un jeu de puissance mais un doublé de Mattinen permet à l'Adler de s'éloigner. Le Red Bull réduit bien le score au dernier tiers mais un dernier but en cage vide assure la victoire des visiteurs.

Köln n'a pas fait dans la dentelle chez les Eislöwen en les humiliant, il y avait déjà 4-0 au premier tiers la messe était dite. Bokk marque deux buts et trois points, Kaski et Tyrväinen comptent eux aussi trois points.

Straubing remporte nettement le derby de Bavière contre Ingolstadt et s'empare du troisième fauteuil. L'ERC menait pourtant après un tiers mais les Tigers marquent deux fois au tiers médiant pour renverser la donne. Les locaux alourdissent définitivement la mise en dernier acte. Halloran termine la partie avec trois points.

Les Pinguins ont remporté laborieusement la victoire en fusillade contre Iserlohn. Le classement des deux équipes ne bouge pas mais les Roosters profitent du point pris pour s'éloigner un peu de la treizième place.

Berlin retrouve la victoire en dominant logiquement les Panthers qui restent hors des playoffs. Les Eisbären restent septièmes pas encore dans les places directement qualificatives pour les quarts.

Nürnberg remporte une victoire très importante contre les Grizzlys et leur subtilise la huitième place. Les Ice Tigers ont profité d'un premier tiers de feu avec trois buts pour prendre le large. Dove-McFalls inscrit deux buts dans la victoire des siens.

Schwenningen s'impose sans briller chez les Löwen avec deux points de Larkin mais prend des points importants qui assurent leur place en vue des séries.





Classement :