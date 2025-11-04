München - Köln : 2-1 ap



München déjoue les Haie en prolongation - Köln : 2-1 ap En match avancé, München revient à deux points du podium avec une victoire solide en haut de tableau contre les Haie qui tiennent toujours la troisième place.

Le Red Bull démarre le match pied au plancher mais le score ne bouge pas après vingt minutes. Köln se réveille au tiers médiant. Le jeu s'équilibre sur un excellent rythme, les deux équipes se rendent coup pour coup et régalent. En fin de tiers les requins sont à l'offensive, Vittasmäki slape, le portier repousse Bokk est au rebond et ouvre la marque (0-1).

Dans les secondes qui suivent, les Haie se gâchent la vie avec une pénalité. L'occasion est trop belle pour que les locaux n'en profitent pas et Kastner égalise dans la minute qui suit d'un coup de fusil depuis la ligne bleue (1-1).

Le dernier tiers est de nouveau aux mains des Bavarois mais pour autant Juvonen continue de tenir la porte fermée et il faut aller en temps supplémentaire. La prolongation traine, Murphy récupère et lance Ferguson dans la profondeur, d'un tir surpuissant il donne la victoire aux locaux (2-1).

Classement : Adler Mannheim : 56 pts ERC Ingolstadt : 54 pts Kölner Haie : 54 pts Red Bull München : 52 pts Straubing Tigers : 48 p ts Eisbären Berlin : 46 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 42 pts Schwenninger Wild Wings : 39 pts Nürnberg Ice Tigers : 36 pts Grizzlys Wolfsburg : 35 pts Augsburger Panthers : 33 pts Frankfurt Löwen : 24 pts Iserlohn Roosters : 20 pts Dresdner Eislöwen : 13 pts