|Hockey sur glace - DEL : Le podium en vue
|München se rapproche du podium de la DEL
Phil Rouinssard
Hockey Hebdo
|le 10/12/2025 à 22:10
München - Köln : 2-1 ap
|München déjoue les Haie en prolongation
En match avancé, München revient à deux points du podium avec une victoire solide en haut de tableau contre les Haie qui tiennent toujours la troisième place.
Le Red Bull démarre le match pied au plancher mais le score ne bouge pas après vingt minutes. Köln se réveille au tiers médiant. Le jeu s'équilibre sur un excellent rythme, les deux équipes se rendent coup pour coup et régalent. En fin de tiers les requins sont à l'offensive, Vittasmäki slape, le portier repousse Bokk est au rebond et ouvre la marque (0-1).
Dans les secondes qui suivent, les Haie se gâchent la vie avec une pénalité. L'occasion est trop belle pour que les locaux n'en profitent pas et Kastner égalise dans la minute qui suit d'un coup de fusil depuis la ligne bleue (1-1).
Le dernier tiers est de nouveau aux mains des Bavarois mais pour autant Juvonen continue de tenir la porte fermée et il faut aller en temps supplémentaire. La prolongation traine, Murphy récupère et lance Ferguson dans la profondeur, d'un tir surpuissant il donne la victoire aux locaux (2-1).
Classement :
- Adler Mannheim : 56 pts
- ERC Ingolstadt : 54 pts
- Kölner Haie : 54 pts
- Red Bull München : 52 pts
- Straubing Tigers : 48 pts
- Eisbären Berlin : 46 pts
- Fischtown Pinguins Bremerhaven : 42 pts
- Schwenninger Wild Wings : 39 pts
- Nürnberg Ice Tigers : 36 pts
- Grizzlys Wolfsburg : 35 pts
- Augsburger Panthers : 33 pts
- Frankfurt Löwen : 24 pts
- Iserlohn Roosters : 20 pts
- Dresdner Eislöwen : 13 pts
