Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Le poids de l'ours Berlin écrase les Haie au troisième match de la finale Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2025 à 19:30 Tweeter Berlin - Köln : 7-0 (2-1)



penny-del.org Berlin cartonne au troisième match à domicile - Köln : 7-0 (2-1) Zéro suspense dans ce troisième match de la finale qui se déroule dans la capitale allemande, avec cette fameuse alternance bizarre au lieu de faire deux matchs chez le mieux classé et deux matchs chez le moins bien classé comme dans l'ensemble des championnats du monde entier. Les Eisbären déjà large vainqueur au premier match a domicile ont fait encore plus fort en atomisant les Haie dans un match à sens unique. Un doublé de Pföderl au premier vingt, un en suppériorité et un en infériorité ! donnait une double avance aux ours blancs. Les Berlinois continuent de dérouler en profitant d'une insupportable indiscipline visiteuse avec encore trois nouveaux buts en powerplay. Pföderl peut ainsi compléter le tour du chapeau. Ronning et Müller terminent eux à quatre points cette soirée prolifique. Köln n'a même pas pu sauver la face et repart Fanny avec ses 18 malheureux lancers tous repoussés par Hildebrand qui blanchit.

Berlin reprend les devants de la plus belle des manières à domicile avant un quatrième match sur les bords du Rhin mercredi. Köln encore une fois humilié devra resserrer les boulons devant son exigent public qui n'acceptera pas une fessée de ce type. Si les Haie continuent de jouer de cette manière, ils pourront vite dire adieu à leurs rêves de titre qu'ils attendent depuis 23 ans !

