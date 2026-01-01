Iserlohn - Berlin : 4-3 (2-0, 0-3, 2-0)



penny-del.org Iserlohn s'impose au finish contre les Eisbären - Berlin : 4-3 (2-0, 0-3, 2-0) Les Roosters solides en ce moment ont remporté quatre de leur six derniers matchs. Ils ont pris le large par rapport à la zone rouge mais sont à encore dix longueurs des playoffs. Une position donc encore pas très enviable, ils essayeront de confirmer à domicile avec la réception du triple champion en titre qui est à la peine ces derniers temps. Berlin a souffert en fin d'année 2025 mais semble avoir repris pied avec deux victoires de suite. Les Eisbären devront prendre de la confiance avant le match hivernal en extérieur à Dresden samedi.

La partie démarre bien pour les locaux. Ils sont pourtant nettement dominés au niveau de jeu mais ouvrent le score par Neumann. Les Eisbären haussent encore plus le ton mais toujours sans succès alors que Camara double la mise. La domination berlinoise si nette au premier tiers se renforce encore au second. Kirk finit par débloquer le compteur visiteur. Deux minutes plus tard, Byron égalise. Berlin pousse de toutes ses forces et l'inévitable Kirk renverse le match en donnant l'avantage aux ours polaires. Iserlohn se reprend un peu au dernier tiers et à moins de dix minutes du terme, Ugbekile égalise. Le temps file et 1'23 du terme, Ugbekile se mue en héros en donnant une avance décisive aux Roosters.

Iserlohn remporte une nouvelle victoire et se place désormais à 19 points de la zone rouge, le maintien est quasiment certain. Les coqs peuvent désormais regarder vers le haut, à sept points de la dernière place qualificative pour les séries. Nouvelle désillusion pour Berlin qui pourrait voir le top 6 s'éloigner de manière définitive.

Classement : Kölner Haie : 83 pts Straubing Tigers : 74 p ts Adler Mannheim : 72 pts ERC Ingolstadt : 71 pts Red Bull München : 71 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 63 pts Eisbären Berlin : 59 pts Nürnberg Ice Tigers : 50 pts Grizzlys Wolfsburg : 50 pts Schwenninger Wild Wings : 48 pts Augsburger Panthers : 44 pts Iserlohn Roosters : 41 pts Frankfurt Löwen : 35 pts Dresdner Eislöwen : 22 pts