Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Les cygnes dans le grand bain Les Wild Wings se qualifient pour les quarts en s'imposant en prolongation Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 19:51 Tweeter Schwenningen : 2-3 ap (1-2)



penny-del Schwenningen se qualifie pour les quarts de finale Wolfsburg -: 2-3 ap Match décisif dans cette dernière série de premier tour pour savoir qui affrontera le leader en quarts de finale. Wolfsburg a l'avantage de la glace et s'était imposé à domicile au match 1 mais après la correction subie au match 2, les doutes s'installent. Les Wild Wings larges vainqueurs du dernier match espèrent continuer sur leur lancée.

Après un premier tiers vierge mais largement dominé par les Grizzlys ce sont les visiteurs qui font sauter la banque au tiers médiant par Marshall puis Karachun en powerplay. Un doublé de White permet à Wolfsburg d'égaliser en dernière période. Il faut disputer une prolongation. Après quatre minutes, Karachun donne la victoire à Schwenningen qui rejoint les quarts de finale. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











