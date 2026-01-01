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Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Les cygnes dans le grand bain
 
Les Wild Wings se qualifient pour les quarts en s'imposant en prolongation
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 19:51
Wolfsburg - Schwenningen : 2-3 ap (1-2)

Photo hockey DEL : Les cygnes dans le grand bain - Hockey en Europe
penny-del
Schwenningen se qualifie pour les quarts de finale
Match décisif dans cette dernière série de premier tour pour savoir qui affrontera le leader en quarts de finale. Wolfsburg a l'avantage de la glace et s'était imposé à domicile au match 1 mais après la correction subie au match 2, les doutes s'installent. Les Wild Wings larges vainqueurs du dernier match espèrent continuer sur leur lancée. 
Après un premier tiers vierge mais largement dominé par les Grizzlys ce sont les visiteurs qui font sauter la banque au tiers médiant par Marshall puis Karachun en powerplay. Un doublé de White permet à Wolfsburg d'égaliser en dernière période. Il faut disputer une prolongation. Après quatre minutes, Karachun donne la victoire à Schwenningen qui rejoint les quarts de finale.
 
 
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