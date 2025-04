Köln - Ingolstadt : 3-2 ap (4-2)



Photographe : © Marius Becker/dpa Köln domine l'ERC et rejoint la finale après 11 ans d'attente - Ingolstadt : 3-2 ap Le leader Ingolstadt a sauvé sa tête de l'élimination à domicile doit recommencer sur les bords du Rhin, où il n'a pu l'emporter depuis le début de la série. Köln peut conclure devant son incroyable public et rejoindre la finale.

Le leader démarre pied au plancher, les tirs s'enchaînent et Keating ouvre le score. Trois minutes plus tard, Simpson double la mise. Les panthères sont en chasse. Poussé par 18 600 fans déchaînés, Köln revient dans la partie et au quart d'heure de jeu, Müller réduit l'écart. Ingolstadt commet plusieurs fautes, les Haie ne parviennent pas à égaliser. La partie est plus équilibrée au tiers médiant mais le score ne bouge pas. Grenier égalise au dernier tiers. L'ERC revient fort pour repasser devant mais Hudáček tient la porte fermée. Il faut disputer une prolongation, la première de la série. Köln presse mais sans résultat, jusqu'à un stupide surnombre. Le gardien slovaque continue de tenir bon et les panthères se cassent les dents. Keating à bout portant bute sur Hudáček qui réalise encore un énorme arrêt, Müller récupère et lance Schütz qui fonce seul en break, d'un tir bien placé il trouve le five hole de Heljanko et fait se lever comme un seul homme 18 600 personnes qui chavirent de bonheur.

Köln rejoint la finale de la DEL avec brio en éliminant le leader en six matchs. Une première finale depuis 11 ans pour les requins qui s'étaient inclinés 4-3 en 2014 contre Ingolstadt, le signe indien est-il brisé ? Les Haie affronteront Berlin à partir de jeudi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Moritz Müller

** : Július Hudáček

* : Justin Schütz