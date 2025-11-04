Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Les derniers seront les premiers Les cartes chamboulées en DEL Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/12/2025 à 20:06 Tweeter München : 3-6

Schwenningen - Nürnberg : 3-4 ap

Wolfsburg - Mannheim : 5-2

Augsburg - Straubing : 2-3 TAB

Dresden - Ingolstadt : 3-2

Iserlohn - Frankfurt : 6-4

Berlin - Köln : 3-4 TAB



Photographe : Jürgen Lösel Sensationnelle victoire de Dresden, dernier, contre l'ERC premier Bremerhaven -: 3-6Schwenningen -: 3-4 ap- Mannheim : 5-2Augsburg -: 2-3 TAB- Ingolstadt : 3-2- Frankfurt : 6-4Berlin -: 3-4 TAB Dresden, bon dernier et habitué aux déculottées s'est offert à la surprise générale contre Ingolstadt le leader. Un excellent premier tiers permet aux Eislöwen de mener 3-1 avec deux buts d'Ortega. Et pour une fois, les Saxons ont su résister et à tenir à distance leur adversaire. Un succès qui permet à Dresden de retrouver un peu le sourire mais de rester à 9 points de la sortie du tunnel.

Iserlohn s'éloigne de la zone rouge en s'imposant à domicile dans le match des mal classés contre les Löwen. Un nouveau camouflet pour Frankfurt qui descend treizième malgré trois points de Fröberg et Wedman. Les Roosters prennent donc la quartorzième place en dépassant leur adversaire du jour avec trois unités de Napravnik.

La défaite des deux premiers de la classe permet à Köln de rapprocher ses pions après une victoire de retournement contre les Eisbären. Le triple champion en titre mène rapidement 2-0 puis 3-1. Bokk réduit la note avant que Schnarr n'égalise au dernier tiers. En fusillade ce sont les requins qui l'emportent grâce à Schnarr, ils sont à égalité avec le deuxième rang, à un point du premier.

Le Red Bull revient à un point derrière avec un large succès, sa septième rang. Trois équipes sont encore devant mais si elles perdent toutes et que München gagne, elle passerait en tête de la ligue.

Les Tigers suivent également mais d'un peu plus loin après un laborieux succès dans le derby à Augsburg. Pourtant la partie avait démarré en fanfare côté visiteur avec deux buts dans la première minute de jeu ! Progressivement les Panthers étaient revenues dans le match et avaient égalisées.

adler-mannheim.de Les Grizzlys dévorent Mannheim

Wolfsburg remonte au neuvième rang après sa nette victoire contre l'Adler pourtant deuxième et qui loupe une occasion de reprendre la tête du championnat. Lambert et Machacek ont compté deux points dans cette victoire des Grizzlys.

Classement : ERC Ingolstadt : 63 pts Adler Mannheim : 62 pts Kölner Haie : 62 pts Red Bull München : 61 pts Straubing Tigers : 59 p ts Eisbären Berlin : 50 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 47 pts Nürnberg Ice Tigers : 44 pts Grizzlys Wolfsburg : 41 pts Schwenninger Wild Wings : 40 pts Augsburger Panthers : 37 pts Iserlohn Roosters : 26 pts Frankfurt Löwen : 25 pts Dresdner Eislöwen : 16 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











