München démarre à toute allure mais vient se heurter à Niederberger en forme dès l'entame du match. Les locaux finissent par ouvrir la marque, mais après consultation de la vidéo, le but est refusé pour une interférence sur le gardien berlinois. Hordler réussit une passe incroyable qui traverse la glace et termine dans la palette de White lancé à toute allure, il mystifie le portier norvégien et ouvre la marque pour les visiteurs (0-1).

Alors que le groupe fan berlinois qui a fait le déplacement hurle "Dynamo, Dynamo !" (du nom est-allemand du club, abandonné en 1992).

Les locaux repartent au charbon et dominent séchement la rencontre, mais le portier berlinois tient le fort sous les assauts incessants des Red Bulls. Les Eisbären lancent de dangereux contres, qui forcent la défense locale et Haukeland à rester vigilant. eisbären.de Les Eisbären Berlin décrochent le titre 2022

München conserve l'initiative au deuxième vingt mais bute encore et toujours sur le gardien adverse. Les ours polaires reviennent dans la rencontre, White dépose une offrande dans le slot pour Nielsen qui reprend victorieusement pour doubler la mise (0-2).

Moins d'une minute plus tard, le coup de canon décroisé de Pföderl alourdit encore la marque (0-3).

München n'a pas désarmé, Street se retrouve seul en break mais perd son duel contre Niederberger. La période s'équilibre sur un haut niveau de jeu. Mais en powerplay, Berlin fait la différence. Wissmann lance de la bleue, White dévie au fond pour son deuxième but de la partie (0-4).

La messe est dite, München, assommé peine à repartir. Même si les Red Bulls dominent le dernier vingt, l'envie n'y est plus. Perdu pour perdu, le coach münchenois sort son portier. Niederberger tente de dégager avec force depuis sa zone pour marquer depuis son but, mais la défense bavaroise repousse. White récupère et complète le hat-trick dans la cage vide. Mathias Niederberger l'excellent gardien berlinois blanchit dans ce match capital avec 32 arrêts !

Berlin conserve son titre de champion d'Allemagne et remporte cette finale 2022 en quatre matchs face aux Red Bulls de München après un premier match raté. Même scénario que l'année passée contre les Grizzlys de Wolfsburg finalement. Il s'agit du neuvième titre de champion d'Allemagne des Eisbären (si on ne compte pas les titres de champions de RDA).



