Photo: Marco Leipold Red Bulls München -: 2-3 ap (1-1, 0-0, 1-1, 0-1) Après avoir renversé le premier match à Berlin, les Red Bulls espèrent doubler la mise devant leurs partisans. Les Eisbären doivent l'emporter pour égaliser et ne pas se mettre dans une situation délicate dans la finale DEL.

Les locaux démarrent bien mais se heurtent à la solide défense berlinoise. Une faute locale vient relancer les ours polaires qui pressent sans résultat face à Haukeland. Les Red Bulls repartent dans l'autre sens et Parkes d'un bon tir du poignet donne l'avantage à München (1-0). Berlin inverse la tendance et à peine 30 secondes plus tard, Pföderl égalise (1-1).

Les visiteurs restent dominateurs en cette fin de tiers mais sans résultat au tableau d'affichage. Au deuxième tiers les Berlinois reculent sous de nombreuses fautes mais Niederberger tient bon et repousse les locaux. Les Eisbären montrent les dents encore dans cette période mais le score ne bouge pas.

Berlin débute le dernier tiers en suppériorité, Pföderl sert Nielsen qui dévie au fond pour donner l'avantage aux visiteurs (1-2). Ils maintiennent une pression constante et tentent de tuer le match, mais le portier norvégien ne cède rien et virevolte. En fin de partie, München sort son gardien et Parkes égalise (2-2).

La première prolongation ne donne rien car les gardiens sont à leur avantage. FInalement à la 84ème minute de jeu, le Danois Nielsen nettoie la lucarne pour offrir une victoire méritée pour Berlin (2-3).

Les Eisbären égalisent dans la finale DEL et retrouveront leur glace dès demain pour le match 3, pas de repos pour les braves en Allemagne !



