Ingolstadt - Berlin : 8-5

Köln - Wolfsburg : 4-1

München - Schwenningen : 3-1



Photographe : Jan Huebner pour IMAGO Bokk et Köln l'emportent à domicile et grimpent 2e

Köln passe provisoirement à la deuxième place avec une victoire logique contre les Grizzlys. Avec deux points de Kemiläinen les requins mettent la pression sur Mannheim qui joue demain. - Berlin : 8-5- Wolfsburg : 4-1- Schwenningen : 3-1passe provisoirement à la deuxième place avec une victoire logique contre les. Avec deux points deles requins mettent la pression sur Mannheim qui joue demain. Ingolstadt mène toujours la danse avec une victoire très offensive contre le triple champion en titre. Les Eisbären menaient pourtant 2-0 après 3 minutes. Mais le leader a renversé la tendance pour mener avant la première sirène. Malgré un doublé de Veilleux au tiers médiant, l'ERC conserve son avance avec un doublé de Breton (qui termine à 5 points). Berlin égalise pour la cinquième fois de la partie à l'entame du dernier vingt. Ingolstadt prend le large en fin de rencontre avec trois nouveaux buts, le dernier dans le filet désert. München suit toujours avec une sixième victoire consécutive qui enfonce les Wild Wings avec un cinquième revers d'affilée. Hirose, DeSousa et Oswald inscrivent deux points chacun.



Classement :

ERC Ingolstadt : 63 pts Kölner Haie : 60 pts Adler Mannheim : 59 pts Red Bull München : 58 pts Straubing Tigers : 54 p ts Eisbären Berlin : 49 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 47 pts Nürnberg Ice Tigers : 39 pts Schwenninger Wild Wings : 39 pts Grizzlys Wolfsburg : 38 pts Augsburger Panthers : 34 pts Frankfurt Löwen : 24 pts Iserlohn Roosters : 23 pts Dresdner Eislöwen : 13 pts