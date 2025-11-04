|
|Hockey en Europe
|Hockey sur glace - DEL : Les favoris assurent
|Ingolstadt, Köln et München l'emportent nettement en match avancé
|Source : penny-del.org
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 18/12/2025 à 22:08
Ingolstadt - Berlin : 8-5
Köln - Wolfsburg : 4-1
München - Schwenningen : 3-1
|Photographe : Jan Huebner pour IMAGO
|Bokk et Köln l'emportent à domicile et grimpent 2e
Köln passe provisoirement à la deuxième place avec une victoire logique contre les Grizzlys. Avec deux points de Kemiläinen les requins mettent la pression sur Mannheim qui joue demain.
Ingolstadt mène toujours la danse avec une victoire très offensive contre le triple champion en titre. Les Eisbären menaient pourtant 2-0 après 3 minutes. Mais le leader a renversé la tendance pour mener avant la première sirène. Malgré un doublé de Veilleux au tiers médiant, l'ERC conserve son avance avec un doublé de Breton (qui termine à 5 points). Berlin égalise pour la cinquième fois de la partie à l'entame du dernier vingt. Ingolstadt prend le large en fin de rencontre avec trois nouveaux buts, le dernier dans le filet désert.
München suit toujours avec une sixième victoire consécutive qui enfonce les Wild Wings avec un cinquième revers d'affilée. Hirose, DeSousa et Oswald inscrivent deux points chacun.
Classement :
- ERC Ingolstadt : 63 pts
- Kölner Haie : 60 pts
- Adler Mannheim : 59 pts
- Red Bull München : 58 pts
- Straubing Tigers : 54 pts
- Eisbären Berlin : 49 pts
- Fischtown Pinguins Bremerhaven : 47 pts
- Nürnberg Ice Tigers : 39 pts
- Schwenninger Wild Wings : 39 pts
- Grizzlys Wolfsburg : 38 pts
- Augsburger Panthers : 34 pts
- Frankfurt Löwen : 24 pts
- Iserlohn Roosters : 23 pts
- Dresdner Eislöwen : 13 pts
