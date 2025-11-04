 
Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Les favoris assurent
 
Ingolstadt, Köln et München l'emportent nettement en match avancé
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 18/12/2025 à 22:08
Ingolstadt - Berlin : 8-5
Köln - Wolfsburg : 4-1
München - Schwenningen : 3-1

Photo hockey DEL : Les favoris assurent - Hockey en Europe
Photographe : Jan Huebner pour IMAGO
Bokk et Köln l'emportent à domicile et grimpent 2e

Köln passe provisoirement à la deuxième place avec une victoire logique contre les Grizzlys. Avec deux points de Kemiläinen les requins mettent la pression sur Mannheim qui joue demain. 
Ingolstadt mène toujours la danse avec une victoire très offensive contre le triple champion en titre. Les Eisbären menaient pourtant 2-0 après 3 minutes. Mais le leader a renversé la tendance pour mener avant la première sirène. Malgré un doublé de Veilleux au tiers médiant, l'ERC conserve son avance avec un doublé de Breton (qui termine à 5 points). Berlin égalise pour la cinquième fois de la partie à l'entame du dernier vingt. Ingolstadt prend le large en fin de rencontre avec trois nouveaux buts, le dernier dans le filet désert.
München suit toujours avec une sixième victoire consécutive qui enfonce les Wild Wings avec un cinquième revers d'affilée. Hirose, DeSousa et Oswald inscrivent deux points chacun.


Classement :
 
  1. ERC Ingolstadt : 63 pts
  2. Kölner Haie : 60 pts
  3. Adler Mannheim : 59 pts
  4. Red Bull München : 58 pts
  5. Straubing Tigers : 54 pts
  6. Eisbären Berlin : 49 pts
  7. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 47 pts
  8. Nürnberg Ice Tigers : 39 pts
  9. Schwenninger Wild Wings : 39 pts
  10. Grizzlys Wolfsburg : 38 pts
  11. Augsburger Panthers : 34 pts
  12. Frankfurt Löwen : 24 pts
  13. Iserlohn Roosters : 23 pts
  14. Dresdner Eislöwen : 13  pts
 
 
