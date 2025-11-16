Mannheim - Wolfsburg : 3-1

Schwenningen - Iserlohn : 3-0

Ingolstadt - Augsburg : 5-1

Köln - Dresden : 5-0

München - Nürnberg : 4-1

Straubing - Bremerhaven : 3-1

Berlin - Frankfurt : 4-2



Photographe : Johannes Traub/JT-Presse.de Ingolstadt cartonne et passe deuxième - Wolfsburg : 3-1- Iserlohn : 3-0- Augsburg : 5-1- Dresden : 5-0- Nürnberg : 4-1- Bremerhaven : 3-1- Frankfurt : 4-2 Ingolstadt surclasse les Panthers dans le derby de Bavière pour prendre la deuxième place. Keating compte trois points, Barber et Schmolz deux. Straubing reste en tête de la ligue avec 8 points d'avance avec un succès sur son dauphin, les Pinguins, qui perdent trois places après ce revers.Les deux équipes sont à égalité avec un but partout au premier vingt. Le score se maintient jusqu'en fin de partie, Varejka donne l'avantage avant d'assurer en cage vide. Mannheim rebondit enfin après 5 défaites de suite en infligeant une nouvelle sortie de route aux Grizzlys, ils commencent à en avoir l'habitude. Un succès qui permet à l'Adler de repasser troisième.

Köln suit toujours après un large succès à domicile contre les Eislöwen qui continuent inlassablement leur interminable chemin de croix, sans aucune amélioration. Russell réalise un hat-trick, trois points également pour MacLeod.

Berlin reste dans la course avec un logique succès devant ses partisans contre les Löwen avec un doublé de Pföderl.

München remporte à domicile le derby bavarois contre les Ice Tigers. Une partie bien négociée avec un doublé d'Ehliz.

Deuxième succès de suite pour les Wild Wings qui glacent Iserlohn toujours pas sorti de la menace de la zone rouge. Larkin et Tyson Spink comptent deux points pendant que Eriksson blanchit.

Classement : Straubing Tigers : 45 p ts ERC Ingolstadt : 37 pts Adler Mannheim : 37 pts Kölner Haie : 36 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 36 pts Eisbären Berlin : 33 pts Red Bull München : 32 pts Schwenninger Wild Wings : 30 pts Augsburger Panther : 28 pts Grizzlys Wolfsburg : 26 pts Nürnberg Ice Tigers : 23 pts Frankfurt Löwen : 18 pts Iserlohn Roosters : 11 pts Dresdner Eislöwen : 7 pts