Hockey sur glace - DEL : Les ours dînent de l'aigle Ingolstadt et Berlin assurent en haut de tableau. München et Köln se replacent, Straubing suit de plus loin. Schwenningen assure, Nürnberg reste bien placé Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/12/2024 à 22:19 Tweeter Berlin - Mannheim : 5-2

Schwenningen - Augsburg : 4-2

Düsseldorf - München : 0-8

Ingolstadt - Iserlohn : 5-1

Köln - Frankfurt : 4-3

Straubing - Wolfsburg : 3-2

Bremerhaven - Nürnberg : 6-7 TAB



adler-mannheim.de Les Eisbären dominent nettement Mannheim

Les Eisbären reprennent des couleurs avec une solide victoire à domicile contre Mannheim. Un match dominé par les Berlinois avec un show pour Pfoederl qui inscrit 4 points, Wissmann en compte 3, Boychuk et Ronning en marquent deux.

Ingolstadt conforte aisément sa première place en corrigeant les Roosters. Avec 3-0 en moins d'un quart d'heure, le match a été très vite plié.

Le Red Bull pulvérise Düsseldorf dans un match à sens unique. DeSousa, Ehliz et Hirose inscrivent tous quatre points ! Niederberger blanchit avec 29 arrêts. Grâce à cette tonitruante victoire, München s'emparre de la quatrième place.

Köln assure une victoire serrée à domicile contre Frankfurt pour se rapprocher de la cinquième place. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec deux buts chacune. L'égalité persiste au tiers médiant avec 3-3. Aubry donne rapidement l'avantage aux locaux au dernier tiers. Puis les Haie cadenassent et résistent aux assauts infernaux des lions pour l'emporter. Nürnberg renverse un match fou à Bremerhaven. Pourtant les Pinguins menaient 2-0 au premier tiers, puis 5-3 à la fin du second, mais les Ice Tigers égalisent au dernier vingt. Mauermann remet les locaux devant. Les Bavarois forcent en fin de match, sortent leur gardien et Barratt arrache l'égalisation. Nürnberg achève le come back en remportant la séance de tirs au but pour assurer sa place dans le top 10. straubing-tigers.de Les Tigers viennent à bout de Wolfsburg

Les Tigers remportent un match très important en milieu de tableau, ce qui leur permet de distancer Wolfsburg leur adversaire du jour. Après un premier tiers vierge, les deux formations se neutralisent au tiers médiant avec un but chacune. Lipon donne l'avantage aux locaux, les Grizzlys forcent mais encaissent un troisième but en cage vide, ils réduisent pourtant l'écart peu après, mais ne pourront pas revenir.

Les Wild Wings continuent d'assurer leur place au chaud en dominant Augsburg. Les cygnes ont parfaitement démarré le match menant rapidement 1-0 après moins d'une minute de jeu. Ils tiennent toujours la partie après quarantes minutes à 2-1, un excellent début de dernier vingt leur permet de plier le match avec deux buts coup sur coup. Uvira compte trois points dans la victoire de Schwenningen.





Classement : ERC Ingolstadt : 55 pts Eisbären Berlin : 55 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 51 pts Red Bull München : 48 pts Adler Mannheim : 48 pts Kölner Haie : 46 pts Straubing Tigers : 40 pts Grizzlys Wolfsburg : 36 pts Schwenninger Wild Wings : 36 pts Nürnberg Ice Tigers : 36 pts Löwen Frankfurt : 32 pts Augsburger Panthers : 25 pts Iserlohn Roosters : 21 pts Düsseldorfer EG : 20 pts











