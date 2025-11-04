Augsburg : 1-2 ap

Berlin - Schwenningen : 2-0

Ingolstadt - Iserlohn : 4-2

Frankfurt - Straubing : 3-7

Köln - Mannheim : 5-4

München - Nürnberg : 3-1

Dresden - Wolfsburg : 1-4



Photographe : Johannes Traub/JT-Presse.de Ingolstadt domine Iserlohn et vire en tête Bremerhaven -: 1-2 ap- Schwenningen : 2-0- Iserlohn : 4-2Frankfurt -: 3-7- Mannheim : 5-4- Nürnberg : 3-1Dresden -: 1-4 Ingolstadt retrouve la première place du championnat avec une victoire efficace sans être brillante contre les Roosters. Si les Bavarois ont mené tout le match, la partie a été indécise jusqu'au bout et ce n'est qu'un but en cage vide qui délivre les locaux en fin de rencontre. Cornel côté visiteur et Pietta pour les vainqueurs ont marqué deux points.

Köln remporte avec brio le match du haut de tableau contre le leader Adler qui perd sa couronne. Les visiteurs mènent rapidement 2-0. Les Haie égalisent au début du deuxième vingt. Ils parviennent ensuite à mener au score par deux fois. Mannheim s'accroche et égalise à deux reprises, la dernière au troisième vingt. A 53 secondes du terme Austin donne un avantage décisif à Köln qui l'emporte logiquement et se rapproche à deux points de son adversaire du jour.

München remporte le derby contre les Ice Tigers et reste proche du podium. Un but par tiers et le dernier en cage vide soldent la victoire locale.

Straubing remporte une très large victoire chez les Löwen reste dans la bonne partie du tableau. Brunnhuber, Fleischer, Madden comptent chacun trois points. Berlin n'a pas tremblé à domicile et domine logiquement les Wild Wings. Un but à la fin des deux premiers tiers de Kirk et Veilleux ont suffit aux Eisbären qui s'appuient sur un jeu blanc très tranquille de Hildebrand qui n'a du faire face qu'à dix tous petits lancers.

Bremerhaven peine à domicile contre les Panthers et ne l'emporte qu'en overtime et de justesse. Dans un match haché de fautes, Busdeker donne l'avantage aux visiteurs en fin de deuxième acte. Bremerhaven arrache l'égalisation dans la dernière minute de jeu avec un but de Verlič à 6 contre 4. En fin de prolongation c'est un autre Slovène qui sauve les Pinguins. Žiga Jeglič marque le but victorieux dans la dernière minute de jeu avant la fusillade.

Wolfsburg s'éloigne du vide avec un succès logique chez les Eislöwen, qui continuent leur interminable naufrage. Après un tiers de parité avec un but partout, les Grizzlys s'éloignent avec fermeté. Gaudet marque deux buts.



Classement :

ERC Ingolstadt : 60 pts Adler Mannheim : 59 pts Kölner Haie : 57 pts Red Bull München : 55 pts Straubing Tigers : 54 p ts Eisbären Berlin : 49 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 47 pts Nürnberg Ice Tigers : 39 pts Schwenninger Wild Wings : 39 pts Grizzlys Wolfsburg : 38 pts Augsburger Panthers : 34 pts Frankfurt Löwen : 24 pts Iserlohn Roosters : 23 pts Dresdner Eislöwen : 13 pts