Bremerhaven - München : 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)



redbullmuenchen.de Bremerhaven renverse le Red Bull et passe deuxième - München : 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) Bremerhaven en forme après quatre victoires de suite tente de continuer sa série à domicile face au Red Bull qui remonte en restant sur deux succès. Wejse ouvre le score pour les Pinguins en powerplay, puis la minute suivante Roßmy double déjà la mise, Miele récupère la rondelle dans la zone avant de remettre à son compère qui score. Le premier tiers est largement dominé par les locaux mais le score ne bouge plus.

München sort de sa torpeur dans la période médiane et force, Hirose dévie au second poteau pour Wagner seul devant l'angle ouvert qui colle au fond et réduit l'écart. Le Red Bull charge mais sans succès, au contraire des locaux, réalistes qui reprennent de l'air grâce à Roßmy qui marque déjà son deuxième but de la partie d'un lancer parfait depuis la bleue.

Dès l'entame du dernier tiers, Eminger creuse encore l'avance de Fischtown d'un lancer lointain. München renverse la tendance mais ne peut plus déjouer Hudáček, auteur d'une solide performance de 32 arrêts.

Cinquième victoire de suite pour Bremerhaven qui monte provisoirement à la deuxième place en attendant le reste de la journée demain.



Classement : Straubing Tigers : 39 p ts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 36 pts Adler Mannheim : 34 pts ERC Ingolstadt : 32 pts Kölner Haie : 30 pts Red Bull München : 29 pts Augsburger Panther : 28 pts Eisbären Berlin : 28 pts Grizzlys Wolfsburg : 26 pts Schwenninger Wild Wings : 24 pts Nürnberg Ice Tigers : 22 pts Frankfurt Löwen : 15 pts Iserlohn Roosters : 10 pts Dresdner Eislöwen : 7 pts