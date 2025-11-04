Nürnberg : 2-3 ap

Lägler/Eibner/imago images Bruggisser et Bremerhaven corrigent les Wild Wings Augsburg -: 2-3 apFrankfurt -: 1-4Ingolstadt -: 1-3- Berlin : 8-5Schwenningen -: 0-4- Dresden : 5-3- Iserlohn : 4-1 Bremerhaven revient dans les places protégées avec une victoire confortable à Schwenningen qui subit par la même une septième défaite consécutive. Les Wild Wings sont encore en course pour les séries mais n'ont plus que deux tout petits points qui les maintiennent du bon côté de la barrière.

Augsburg reste en effet derrière la ligne mais a pris un point dans le derby contre les Ice Tigers. Murray marque en prolongation son troisième point de la rencontre. Mannheim, Köln et München ont tous remporté une nouvelle victoire, le trio passe donc tous par dessus le leader Ingolstadt, battu dans le derby contre le Red Bull, qui perd trois places d'un coup.

L'Adler redevient premier mais il n'a aucune marge de manoeuvre sur les Haie qui ont enchaîné une quatrième victoire de suite. Les Munichois sont sur le podium après s'être offert l'ex-leader pour une huitième victoire de rang et une douzième sur ses treize derniers matchs !

Petite victoire pour Straubing sur la lanterne rouge, les Eislöwen avec deux buts de Loibl. Mais les Tigers restent dans la course, à trois points du sommet.

Wolfsburg reste neuvième, se rapproche de la place devant lui tout en s'éloignant de celle de derrière, une belle opération.

Classement : Adler Mannheim : 65 pts Kölner Haie : 65 pts Red Bull München : 64 pts ERC Ingolstadt : 63 pts Straubing Tigers : 62 p ts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 50 pts Eisbären Berlin : 50 pts Nürnberg Ice Tigers : 46 pts Grizzlys Wolfsburg : 44 pts Schwenninger Wild Wings : 40 pts Augsburger Panthers : 38 pts Iserlohn Roosters : 26 pts Frankfurt Löwen : 25 pts Dresdner Eislöwen : 16 pts