Bremerhaven - Iserlohn : 2-1

Wolfsburg - Augsburg : 3-0



fischtown-pinguins.de Bremerhaven signe un 3e succès de suite en déjouant Iserlohn. Bremerhaven a remis la marche en avant après une mauvaise série. Les Pinguins l'emportent sur un petit scores contre Iserlohn et aligne donc une troisième victoire consécutive. Elle leur permet de conserver la quatrième place et de maintenir la pression sur tout le podium. Après un premier tiers sans but, Fischtown se détache au second avec deux buts signés Friesen et Wejse. Profitant d'un powerplay à cinq minutes de la fin, Napravnik réduit la mise. Les Roosters poussent mais ne reviendront pas et subissent leur septième défaite de suite, rien ne va plus.

Wolfsburg signe une deuxième victoire convaincante de suite, sa troisième sur les quatre dernières parties. Les Grizzlys ont dévoré Augsburg qui s'incline encore et dégringole au général. Après un premier tiers vierge, Feser et Lynch donnent une confortable avance en deuxième période. Lambert creuse encore la marque au dernier vingt. Strahlmeier blanchit avec 31 arrêts.



Classement : Adler Mannheim : 34 pts Straubing Tigers : 33 p ts Kölner Haie : 30 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 30 pts ERC Ingolstadt : 26 pts Eisbären Berlin : 26 pts Grizzlys Wolfsburg : 25 pts Augsburger Panther : 25 pts Schwenninger Wild Wings : 23 pts Red Bull München : 23 pts Nürnberg Ice Tigers : 19 pts Frankfurt Löwen : 14 pts Iserlohn Roosters : 8 pts Dresdner Eislöwen : 5 pts