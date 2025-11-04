|
|Hockey en Europe
|
|Hockey sur glace - DEL : Les succès s'enchaînent
|
|Bremerhaven remporte un troisième succès d'affilée, Wolfsburg sa deuxième
|
|
|Source : penny-del.org
|
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 30/10/2025 à 22:15
|
|
Bremerhaven - Iserlohn : 2-1
Wolfsburg - Augsburg : 3-0
|fischtown-pinguins.de
|Bremerhaven signe un 3e succès de suite en déjouant Iserlohn
Bremerhaven a remis la marche en avant après une mauvaise série. Les Pinguins l'emportent sur un petit scores contre Iserlohn et aligne donc une troisième victoire consécutive. Elle leur permet de conserver la quatrième place et de maintenir la pression sur tout le podium. Après un premier tiers sans but, Fischtown se détache au second avec deux buts signés Friesen et Wejse. Profitant d'un powerplay à cinq minutes de la fin, Napravnik réduit la mise. Les Roosters poussent mais ne reviendront pas et subissent leur septième défaite de suite, rien ne va plus.
Wolfsburg signe une deuxième victoire convaincante de suite, sa troisième sur les quatre dernières parties. Les Grizzlys ont dévoré Augsburg qui s'incline encore et dégringole au général. Après un premier tiers vierge, Feser et Lynch donnent une confortable avance en deuxième période. Lambert creuse encore la marque au dernier vingt. Strahlmeier blanchit avec 31 arrêts.
Classement :
- Adler Mannheim : 34 pts
- Straubing Tigers : 33 pts
- Kölner Haie : 30 pts
- Fischtown Pinguins Bremerhaven : 30 pts
- ERC Ingolstadt : 26 pts
- Eisbären Berlin : 26 pts
- Grizzlys Wolfsburg : 25 pts
- Augsburger Panther : 25 pts
- Schwenninger Wild Wings : 23 pts
- Red Bull München : 23 pts
- Nürnberg Ice Tigers : 19 pts
- Frankfurt Löwen : 14 pts
- Iserlohn Roosters : 8 pts
- Dresdner Eislöwen : 5 pts
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|