Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Les visiteurs sans gêne Les trois équipes visiteuses l'ont emporté. Berlin brise un record en tête de la DEL. Mannheim et Frankfurt se replacent dans la bonne partie du tableau Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/10/2024 à 23:20 Tweeter Mannheim : 4-6

Augsburg - Berlin : 2-3

Ingolstadt - Frankfurt : 2-3 ap



Photographe : Johannes Traub/JT-Presse.de Olkinuora et Frankfurt arrêtent Ingolstadt Wolfsburg -: 4-6Augsburg -: 2-3Ingolstadt -: 2-3 ap Ingolstadt vaincu lors de ses deux derniers matchs espère rebondir à domicile face aux Löwen qui restent sur un bon succès dans le derby. Pénalisés d'entrée, les lions résistent bien face aux locaux qui pressent mais butent sur Olkinuora. L'ERC est pénalisé à son tour, le powerplay frankfurtois fait mouche grâce à un one-timer de Bokk depuis le cercle gauche. Les tentatives locales sont toutes repoussées par le gardien de Frankfurt. Au deuxième tiers sur un contre, Brace double la mise. En fin de période, Simpson sur un contre solitaire double le portier visiteur et réduit l'écart. Ingolstadt pousse pour revenir mais encore une fois Olkinuora multiplie les parades. Finalement sur un rebond, Huttl égalise. Il faut se rendre en prolongation, Brace contre et lance, McNeill dévie du bout de la crosse et envoie sous la barre pour délivrer Frankfurt. Les Löwen infligent une troisième défaite de rang à Ingolstadt et grimpent au septième rang. Hannikainen en humiliant la défense locale. Dans la foulée une longue passe de Ramage dans le dos de la défense de l'Aigle permet à Machacek seul en breka d'égaliser. Mannheim reprend les commandes dès la reprise du deuxième tiers en powerplay grâce à Michaelis. Peu après un joli jeu de passes permt à Pilu de doubler l'avantage. Archibald repique seul au centre et d'un geste parfait réduit l'écart. Wolfsburg égalise en powerplay dans la minute suivante. L'Adler profite d'une erreur hallucinante de la défense locale pour repasser devant avant de reprendre le large en suppériorité. En fin de tiers, un contre parfaitement mené par Schinko remet les locaux en course. Les Grizzlys forcent au dernier tiers pour égaliser encore, mais ils n'y arrivent plus, même en powerplay. En fin de match un but en cage vide, le deuxième d'Hannikainen; assure la victoire des Badois-Wurtenbergeois.

Photographe : City-Press sur aev-panther.de Les Eisbären dominent finalement de justesse Augsburg

Les Eisbären, leaders, se sont peur à Augsburg pourtant dans le wagon des mal classés. Berlin démarre pourtant de la meilleure façon la rencontre sur la glace bavaroise. Les ours polaires mitraillent sans pitié. Niemelainen entre en zone et laisse en retrait pour Boychuk qui troue les filets d'un tir puissant. La domination du club de la capitale se poursuit et Noebels dévie dans le slot au quart d'heure de jeu pour doubler la mise. Les panthères sous l'eau parviennent à limiter la casse notamment grâce à Mann qui repousse 20 lancers en une période. Dès la reprise, le gardien augsburgeois s'interpose avec brio sur un deux contre un de Bast, le palet reste devant la cage et Kohler l'expédie dans la lucarne. La domination berlinoise est pire au second tiers qu'au premier mais le score ne bouge plus. La Panther sort enfin de sa léthargie au dernier vingt quand son adversaire a réduit son jeu. Dès la reprise, Köhler en break débloque le compteur d'Augsburg. Les locaux dominent, sortent leur gardien en fin de partie. Kunyk dévie au fond à quelques minutes de la sirène finale, malgré un dernier effort l'Augsburger Panther ne reviendra pas. Onzième victoire consécutive pour les Eisbären Berlin, nouveau record dans l'histoire du club ! Wolfsburg a domicile a cédé face à l'Adler qui grâce à ce bon succès remonte provisoirement cinquième avant le match de ses rivaux demain. Mannheim domine nettement le premier tiers eten humiliant la défense locale. Dans la foulée une longue passe de Ramage dans le dos de la défense de l'Aigle permet àseul en breka d'égaliser. Mannheim reprend les commandes dès la reprise du deuxième tiers en powerplay grâce à. Peu après un joli jeu de passes permt à Pilu de doubler l'avantage.repique seul au centre et d'un geste parfait réduit l'écart. Wolfsburg égalise en powerplay dans la minute suivante. L'Adler profite d'une erreur hallucinante de la défense locale pour repasser devant avant de reprendre le large en suppériorité. En fin de tiers, un contre parfaitement mené parremet les locaux en course. Les Grizzlys forcent au dernier tiers pour égaliser encore, mais ils n'y arrivent plus, même en powerplay. En fin de match un but en cage vide, le deuxième d'; assure la victoire des Badois-Wurtenbergeois.Les Eisbären, leaders, se sont peur à Augsburg pourtant dans le wagon des mal classés. Berlin démarre pourtant de la meilleure façon la rencontre sur la glace bavaroise. Les ours polaires mitraillent sans pitié.entre en zone et laisse en retrait pourqui troue les filets d'un tir puissant. La domination du club de la capitale se poursuit etdévie dans le slot au quart d'heure de jeu pour doubler la mise. Les panthères sous l'eau parviennent à limiter la casse notamment grâce àqui repousse 20 lancers en une période. Dès la reprise, le gardien augsburgeois s'interpose avec brio sur un deux contre un de, le palet reste devant la cage etl'expédie dans la lucarne. La domination berlinoise est pire au second tiers qu'au premier mais le score ne bouge plus. La Panther sort enfin de sa léthargie au dernier vingt quand son adversaire a réduit son jeu. Dès la reprise,en break débloque le compteur d'Augsburg. Les locaux dominent, sortent leur gardien en fin de partie. Kunyk dévie au fond à quelques minutes de la sirène finale, malgré un dernier effort l'Augsburger Panther ne reviendra pas. Onzième victoire consécutive pour les Eisbären Berlin, nouveau record dans l'histoire du club !



Classement : Eisbären Berlin : 36 pts ERC Ingolstadt : 28 pts Red Bull München : 25 pts Pinguins Bremerhaven : 24 pts Adler Mannheim : 23 pts Kölner Haïe : 23 pts Löwen Frankfurt : 21 pts Nürnberg Ice Tigers : 21 pts Grizzlys Wolfsburg : 19 pts Straubing Tigers : 17 pts Augsburger Panthers : 17 pts Schwenninger Wild Wings : 14 pts Iserlohn Roosters : 11 pts Düsseldorfer EG : 9 pts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur