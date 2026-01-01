 
Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Logique
 
Berlin s'impose logiquement à Schwenningen
 
Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2026 à 22:24
Schwenningen - Berlin : 3-5 (0-2, 1-2, 2-1)

Victoire des Berlinois à Schwenningen

En match avancé de la journée de demain, le triple champion en titre berlinois s'est imposé assez logiquement à Schwenningen. Un premier tiers parfait permet aux ours polaires de mener de deux unités. Pföderl et Hordler permettent de mener 4-0. Karachun en powerplay débloque le compteur local. Dès l'entame du dernier tiers, Berlin porte le score à 5-1. Profitant de deux suppériorités numériques, les cygnes reviennent par deux fois, dont un second but pour Karachun. Les Wild Wings perdent moins nettement qu'on aurait pu le craindre mais le résultat comptable est le même. Berlin se rapproche des places protégées avant le match de ses concurrents demain. 


Classement :
  1. Kölner Haie : 89 pts
  2. Adler Mannheim : 78 pts
  3. Red Bull München : 77 pts
  4. ERC Ingolstadt : 74 pts
  5. Straubing Tigers : 74 pts
  6. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 66 pts
  7. Eisbären Berlin : 64 pts
  8. Grizzlys Wolfsburg : 55 pts
  9. Schwenninger Wild Wings : 51 pts
  10. Nürnberg Ice Tigers : 50 pts
  11. Augsburger Panthers : 45 pts
  12. Iserlohn Roosters : 41 pts
  13. Frankfurt Löwen : 35 pts
  14. Dresdner Eislöwen : 23 pts
 
 
