En match avancé de la journée de demain, le triple champion en titre berlinois s'est imposé assez logiquement à Schwenningen. Un premier tiers parfait permet aux ours polaires de mener de deux unités. Pföderl et Hordler permettent de mener 4-0. Karachun en powerplay débloque le compteur local. Dès l'entame du dernier tiers, Berlin porte le score à 5-1. Profitant de deux suppériorités numériques, les cygnes reviennent par deux fois, dont un second but pour Karachun. Les Wild Wings perdent moins nettement qu'on aurait pu le craindre mais le résultat comptable est le même. Berlin se rapproche des places protégées avant le match de ses concurrents demain.