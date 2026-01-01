Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Logique Berlin s'impose logiquement à Schwenningen Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2026 à 22:24 Tweeter Berlin : 3-5 (0-2, 1-2, 2-1)



SID Victoire des Berlinois à Schwenningen

En match avancé de la journée de demain, le triple champion en titre berlinois s'est imposé assez logiquement à Schwenningen. Un premier tiers parfait permet aux ours polaires de mener de deux unités. Pföderl et Hordler permettent de mener 4-0. Karachun en powerplay débloque le compteur local. Dès l'entame du dernier tiers, Berlin porte le score à 5-1. Profitant de deux suppériorités numériques, les cygnes reviennent par deux fois, dont un second but pour Karachun. Les Wild Wings perdent moins nettement qu'on aurait pu le craindre mais le résultat comptable est le même. Berlin se rapproche des places protégées avant le match de ses concurrents demain.





Classement : Kölner Haie : 89 pts Adler Mannheim : 78 pts Red Bull München : 77 pts ERC Ingolstadt : 74 pts Straubing Tigers : 74 p ts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 66 pts Eisbären Berlin : 64 pts Grizzlys Wolfsburg : 55 pts Schwenninger Wild Wings : 51 pts Nürnberg Ice Tigers : 50 pts Augsburger Panthers : 45 pts Iserlohn Roosters : 41 pts Frankfurt Löwen : 35 pts Dresdner Eislöwen : 23 pts © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











