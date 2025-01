Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Logique mais pas simple Le Red Bull s'impose aux tirs au but à Berlin malgré une nette domination durant tout le match Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/01/2025 à 22:49 Tweeter München : 2-3 TAB



redbullmuenchen.de Le Red Bull s'impose à Berlin

Match avancé de la 39ème journée qui se déroulera pour le reste demain. Berlin reçoit le Red Bull, un succès des locaux leur permettrait de recoller au sommet provisoirement. Les Bavarois vaincus trois fois sur leurs quatre dernières sorties ont perdu le contact avec le quatuor de tête tandis que leurs poursuivants se rapprochent, ils doivent l'emporter sous peine de rester en danger.

Match avancé de la 39ème journée qui se déroulera pour le reste demain. Berlin reçoit le Red Bull, un succès des locaux leur permettrait de recoller au sommet provisoirement. Les Bavarois vaincus trois fois sur leurs quatre dernières sorties ont perdu le contact avec le quatuor de tête tandis que leurs poursuivants se rapprochent, ils doivent l'emporter sous peine de rester en danger.

Le premier tiers largement dominé par les Eisbären, les voit ouvrir la marque en toute fin par Tiffels. München se révolte au deuxième tiers et montre les dents. Au bout d'un quart d'heure les visiteurs sont pénalisés ce qui coupe leur élan. Daubner breake et égalise en infériorité ! Au dernier tiers, Ehliz marque rapidement pour mettre München devant. Le Red Bull domine nettement le dernier tiers, Berlin largué parvient tout de même à égaliser par Ronning. München retourne au feu mais même en powerplay le score ne bouge pas. Les visiteurs dominent en vain la prolongation. Aux tirs au but alors que tous les Berlinois ratent, DeSousa donne la victoire au Red Bull qui reprend de l'airt et ne pourra pas perdre sa cinquième place quoi qu'il se passe demain.





Classement : ERC Ingolstadt : 80 pts Eisbären Berlin : 78 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 69 pts Adler Mannheim : 67 pts Red Bull München : 64 pts Kölner Haie : 60 pts Straubing Tigers : 58 pts Grizzlys Wolfsburg : 54 pts Schwenninger Wild Wings : 53 pts Nürnberg Ice Tigers : 51 pts Löwen Frankfurt : 48 pts Iserlohn Roosters : 37 pts Düsseldorfer EG : 37 pts Augsburger Panthers : 33 pts











