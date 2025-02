Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Logiquement Victoire sans surprise de München à domicile en match avancé Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/02/2025 à 22:23 Tweeter München - Schwenningen : 5-2



penny-del.org Le Red Bull sème Schwenningen - Schwenningen : 5-2 Le Red Bull affronte en match avancé Schwenningen, en cas de succès il pourrait provisoirement grimper sur le podium. Senyshyn ouvre la marque pour les visiteurs après moins de deux minutes de jeu. Les Munichois renversent la tendance et Rieder égalise logiquement. Au tiers médiant les locaux font sauter la banque. DeSousa inscrit un doublé et Hirose creuse encore leur avance. En dernière période, les Wild Wings sortent un peu la tête de la mare mais ne parviennent pas à réduire l'écart. Pire encore, ils encaissent un cinquième but en infériorité signé Eisenschmid. La messe est dite, les visiteurs réduisent anecdotiquement la marque en toute fin de période sur un second but de Senyshyn. Net et logique succès de München qui s'empare de la troisième place avant le reste de la journée de DEL demain. Les cygnes restent septièmes mais sous la menace de leurs quatre poursuivants qui jouent demain.

Classement : ERC Ingolstadt : 92 pts Eisbären Berlin : 86 pts Red Bull München : 79 pts Adler Mannheim : 76 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 72 pts Kölner Haie : 69 pts Schwenninger Wild Wings : 60 pts Straubing Tigers : 59 pts Grizzlys Wolfsburg : 59 pts Löwen Frankfurt : 58 pts Nürnberg Ice Tigers : 57 pts Düsseldorfer EG : 42 pts Iserlohn Roosters : 41 pts Augsburger Panthers : 41 pts











