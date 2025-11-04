Frankfurt : 3-4

Köln - Bremerhaven : 4-1

Schwenningen - Dresden : 4-1



Photographe : Mathias M. Lehmann pour eishockey.info Frankfurt déjoue les Roosters à l'ultime seconde de jeu Iserlohn -: 3-4- Bremerhaven : 4-1- Dresden : 4-1 Les Löwen remportent un match fou à Iserlohn. Profitant d'un powerplay, Ugbekile ouvre le score pour les Roosters au premier tiers. Frankfurt reprend pied au deuxième tiers et domine outrageusement le jeu. Schweiger égalise en début de période. Le Suédois Fröberg donne l'avantage aux visiteurs à la mi-match. Au début du dernier vingt, les Frankfurtois prennent le large grâce à Kose. Les Roosters ne baissent pas les ergots et Wood réduit l'écart. En toute fin de match, les locaux sortent leur gardien et prennent leur temps mort pour tenter de revenir. Thomas lance mais Pantkowski repousse de la jambière, le palet traîne et Cornel le précipite au fond face au gardien au sol, il égalise à 19 secondes du terme. Les Löwen repartent, sur un engagement gagné en zone offensive, Wedman lance dans le trafic et donne la victoire aux lions à la dernière seconde de jeu ! Deuxième victoire consécutive pour Frankfurt qui quitte la dernière place.

Köln confirme son retour aux affaires avec un deuxième succès de suite et un quatrième sur les cinq dernières rencontres, cette fois c'est les Pinguins, deuxièmes, qui ont subit la loi des requins. Kammerer et Russell permettent aux locaux de rapidement mener 2-0. Ils passent à une triple avance au tiers médiant. Fischtown réduit le score au dernier tiers mais ne peut se rapprocher alors qu'un dernier but en cage vide scelle la partie. Les Haie s'emparent du cinquième rang.

Les Wild Wings sont à la relance en enfonçant encore un peu plus le promu Dresden de plus en plus inquiétant. Surdominés durant tout le match, les Eislöwen ont fait illusion pendant la première partie du match grâce notamment à Hudáček qui a été impressionnant devant les filets saxons. Mais logiquement le promu a cédé, à cause d'une défense lamentable et d'une offensive tellement timide. Il faudra très vite recruter pour éviter de descendre aussi rapidement que la montée. Pour l'instant les Dresdois descendent au dernier rang. Hungerecker signe deux points dans la victoire de son équipe qui s'empare provisoirement de la sixième place.



Classement : Adler Mannheim : 16 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 15 pts Straubing Tigers : 14 pts Grizzlys Wolfsburg : 12 pts Kölner Haie : 12 pts Schwenninger Wild Wings : 11 pts Nürnberg Ice Tigers : 10 pts ERC Ingolstadt : 9 pts Red Bull München : 9 pts Eisbären Berlin : 7 pts Augsburger Panther : 6 pts Iserlohn Roosters : 6 pts Frankfurt Löwen : 5 pts Dresdner Eislöwen : 3 pts