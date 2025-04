Köln - Berlin : 2-1 ap (1-0)



Berlin qui a cartonné au premier match de la finale se déplace à Köln qui espère rebondir devant son incroyable public.

La partie démarre mal pour le champion en titre, pénalisé d'entrée. Le powerplay tourne et les Haie finissent par mordre. Schütz dans le slot dévie parfaitement au premier poteau pour Tuomie qui lance juste sous la barre (1-0).

La partie est équilibrée et disputée, les deux équipes se neutralisent jusqu'à la fin de la période et le score en reste là. Dès la reprise ce sont les locaux qui sont à leur tour pris par la patrouille, et c'est encore le powerplay qui fait changer le tableau d'affichage. Müller dévie parfaitement pour Pföderl dans le cercle gauche, son one-timer va plus vite que la glissade du gardien slovaque (1-1).

Köln reprend le contrôle du jeu mais le score en reste là après quarante minutes de jeu. Le dernier tiers est plus calme mais ce sont toujours les Haie qui se montrent les plus dangereux. Il faut disputer la première prolongation de la finale. Les Eisbären sortent un peu de leur hibernation et montrent les dents sans succès devant le virevoltant Hudáček. Les requins contrent vite et vont remporter logiquement la victoire. Schütz dans la profondeur sert MacLeod qui se présente dans l'angle, il nettoie la lucarne d'un incroyable lancer et donne la victoire dans une Lanxess Arena comble et en feu (2-1).

Köln égalise à domicile la série avant de retourner dans la capitale lundi pour le troisième match de la finale.