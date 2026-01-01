Ingolstadt : 1-2 TAB

Nürnberg - München : 5-4

Wolfsburg - Berlin : 5-2

Dresden - Mannheim : 2-6

Köln - Iserlohn : 4-2

Straubing - Augsburg : 1-4

Bremerhaven - Schwenningen : 2-5



adler-mannheim.de Mannheim s'impose à Dresden et passe deuxième

Mannheim revient au deuxième rang avec un net succès sur la glace des Eislöwen. Une claque infligée notamment par les trois points de Greco et le doublé de Schutz. Pour autant l'Adler a désormais quatorze points de retard sur l'intouchable leader.

Köln a en effet signé une quatorzième victoire de suite en s'imposant contre les Roosters. Il paraît bien improbable que les Haie échappent la première place. Aubry marque deux points.

Ingolstadt a peiné pour s'imposer à Frankfurt. L'ERC menait avec un seul petit but, pas assez pour tenir jusqu'au bout. Brace égalise à 46 secondes de la sirène finale. Finalement les Bavarois l'emportent en fusillade.

Wolfsburg assure dans le milieu de tableau en surclassant les Eisbären qui continue de piétiner. Les Grizzlys démarrent bien et mènent 2-0 au premier vingt mais Berlin revient et égaliser dès l'entame du second. Deux buts en une minute permettent aux locaux de prendre le large au tableau d'affichage avant un cinquième en dernier tiers. Lynch pour les Bas Saxons et Ronning pour les ours blancs comptent deux points.

Nürnberg suit derrière avec une victoire également inattendue dans le derby bavarois contre le Red Bull. Un excellent premier vingt permet aux locaux de mener 3-1 avec un doublé de Murray. A la première minute de jeu du deuxième tiers les Ice Tigers portent le score à 4-1. Un doublé de Brooks remet München dans le rythme. Les visiteurs parviennent à égaliser au dernier tiers. Alors qu'on se dirige vers une prolongation Barratt donne un avantage victorieux aux Nurembergeois à 18 secondes du terme.

Les Wild Wings suivent aussi le rythme avec une belle victoire à Fischtown. Menés en début de match les visiteurs ont inversé la tendance de fort belle manière avec trois buts sans réplique avant d'assurer grâce à deux buts en cage vide. Martinsson compte un doublé.

Augsburg ne désarme pas et avec une belle victoire dans le derby contre les Tigers reste à trois points des playoffs. Menés après un tiers les Panthers ont enchaîné les buts dont deux de Blank.



