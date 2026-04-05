München : 3-7 (2-4)

Berlin - Straubing : 6-5 ap (4-2)



redbullmuenchen.de Le Red Bull Ã©limine Ingolstadt et rejoint les demi-finales Ingolstadt -: 3-7 (2-4)- Straubing : 6-5 ap (4-2) Le Red Bull l'emporte nettement à Ingolstadt dans ce match 6 et rejoint les demi-finales où il affrontera Mannheim. Les visiteurs ouvrent rapidement le score mais un doublé de Krauss renverse la tendance. Les deux équipes se rendent coup pour coup au deuxième tiers mais DeSousa donne toutefois l'avance à München. Le Red Bull double son avance au dernier vingt. Ingolstadt sort son gardien très tôt mais encaisse alors deux buts dans la cage vide et est éliminé.

Berlin pouvait se qualifier en cas de succès à domicile face à Straubing en difficultés dans cette série. Les Tigers mènent le score mais deux buts en toute fin de période renversent le jeu. Smith creuse l'avance berlinoise à l'entame du deuxième tiers. Deux buts coup sur coup permettent à Straubing d'égaliser mais les ours blancs trouvent encore deux fois la faille avant la deuxième sirène. Flescher rapproche le score au dernier tiers. A moins de deux minutes du terme, Halloran inscrit son deuxième but du match et égalise. Pour la deuxième fois de suite, il faut se rendre en prolongation. Après un gros quart d'heure de jeu en overtime, Vikingstad donne la victoire aux Berlinois et la qualification pour la demi-finale où le champion en titre défiera son vice-champion, les Haie.