Hockey sur glace - DEL : Pas de surprise en ouverture des playoffs Nürnberg et Straubing gagnent le premier match à domicile Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/03/2025 à 21:48 Straubing - Frankfurt : 2-1 (1-0)

schwenninger-wildwings.de Nürnberg remporte le premier match contre les Wild Wings - Frankfurt : 2-1 (1-0)- Schwenninger : 4-3 (1-0) Nürnberg démarre bien les playoffs avec un succès serré au premier match contre les Wild Wings. Pourtant Ritchie ouvre rapidement le score en powerplay pour les visiteurs. Dans la minute suivante, Stoa égalise. Les Ice Tigers dominent le reste de la période et passent devant. Au tiers médiant, les deux formations se font la course poursuite. Maier double l'avance des locaux. Senyshyn réduit l'écart, mais Haiskanen redonne deux longueurs d'avance aux Bavarois la minute suivante. 15 secondes plus tard, Karachun réduit encore la donne. Le pressing des cygnes ne leur permet pas d'égaliser avant la deuxième sirène. Au dernier vingt, les deux équipes se livrent un match de titan mais le score ne bougera plus.

Straubing remporte assez logiquement le premier match des playoffs à domicile contre les Löwen. Pourtant ce sont bien eux qui ouvrent la marque. Matushkin tente sa chance sur le côté, le palet revient dans l'axe et McNeill reprend victorieusement. Dans la foulée, les visiteurs sont pénalisés et Melnick égalise sur powerplay. A la mi-match, Samanski repique au centre et donne l'avantage aux Tigers. Straubing reste plutôt dominateur mais le score ne bouge pas. Frankfurt pousse au dernier tiers pour revenir, en vain.



Les matchs 2 se disputeront mardi sur la glace des moins biens classés, Franfkurt et Schwenningen. Si les vainqueurs d'aujourd'hui remettent le couvert à l'extérieur alors ils pourront rejoindre les quarts de finale des playoffs.



