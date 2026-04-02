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|Hockey en Europe
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|Hockey sur glace - DEL : Pas Fanny
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|Bremerhaven remporte son premier succÃ¨s dans la sÃ©rie, Berlin creuse son avance, Ingolstadt Ã©galise tandis que KÃ¶ln en termine dÃ©jÃ
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|Source : penny-del.org
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Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 02/04/2026 à 22:49
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Bremerhaven - Mannheim : 6-1 (1-3)
Berlin - Straubing : 2-1 (3-1)
Ingolstadt - München : 7-2 (2-2)
Köln - Schwenningen : 2-1 ap (4-0)
|fischtown-pinguins.de
|Les Pinguins remportent enfin leur 1er match de la sÃ©rie
Bremerhaven qui a perdu les trois premiers matchs contre l'Adler a profité de sa glace pour l'emporter très nettement et sauver sa tête, évitant ainsi une élimination sans victoire. Pas moins de cinq joueurs locaux terminent leur soirée avec deux points.
Berlin signe une troisième victoire de suite dans la série contre les Tigers pour se placer en excellente position pour les demi-finales. Un excellent premier tiers permet aux Eisbären de mener 2-0. Les Bavarois forcent ensuite mais Stettmer brille devant la cage berlinoise avec 37 arrêts pour maintenir les siens devant.
Ingolstadt égalise dans la série en écrasant le Red Bull au match 4. Une partie qui s'est soldée dès le premier tiers avec un terriblke 5-0 en faveur des locaux. Avec un but partout dans les deux derniers tiers, l'écart se maintien. Breton réalise un coup du chapeau, Barber compte 4 points, Abbandonato en marque 3.
Köln se qualifie au bout du suspense avec un but en prolongation de Sennhenn après 102 minutes de jeu face aux Wild Wings éliminé d'un coup de balais. Les requins avaient mené tout le match mais s'étaient fait égaliser en fin de rencontre avant de disputer plus de deux prolongations. Les Haie rejoignent les demi-finales après seulement quatre parties.
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