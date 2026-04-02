Bremerhaven - Mannheim : 6-1 (1-3)

Berlin - Straubing : 2-1 (3-1)

Ingolstadt - München : 7-2 (2-2)

Köln - Schwenningen : 2-1 ap (4-0)

fischtown-pinguins.de Les Pinguins remportent enfin leur 1er match de la sÃ©rie