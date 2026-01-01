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Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Qui perd gagne
 
Malgré sa défaite, Nürnberg récupère la dernière place qualificative pour les playoffs
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2026 à 22:10
Dresden - Frankfurt : 4-6
Berlin - Mannheim : 4-2
Ingolstadt - Augsburg : 7-4 
München - Straubing : 10-1
Nürnberg - Bremerhaven : 4-6
Schwenningen - Iserlohn : 3-2
Wolfsburg - Köln : 8-5

Photo hockey DEL : Qui perd gagne - Hockey en Europe
fischtown-pinguins.de
Bremerhaven reste en lice pour les 1/4 Nürnberg est en playoffs

Bremerhaven l'emporte et conserve l'espoir de reprendre la sixième place. Nürnberg joue a qui perd gagne dans ce match, car malgré leur revers, les Ice Tigers valident leur ticket pour les playoffs
Berlin s'impose avec brio contre l'Adler et reste sixième mais rien n'est encore assuré pour les quarts de finale, il faudra l'emporter encore dimanche ou espérer un revers des Pinguins. Sachant que les Eisbären jouent München et Fischtown la lanterne rouge cela s'annonce compliqué.
München recolle au podium après un succès tonitruant dans le derby contre Straubing litéralement écrasé mais qui reste deuxième à un point de ses deux poursuivants et à une journée du terme. 
Avec une nouvelle défaite, la deuxième de suite et la quatrième en cinq matchs, Augsburg est éliminé de la course aux playoffs. Malgré sa victoire Ingolstadt ne pourra plus rattraper ses rivaux et terminera cinquième quoi qu'il arrive.
Schwenningen s'impose d'extrême justesse mais conserve sur le fil sa huitième place. A égalité quasi jusqu'au bout, Hungerecker donne la victoire à une minute du terme.
Wolfsburg colle au train avec un succès très offensif contre le leader qui a complètement lâché en fin de saison avec une troisième défaite de rang.
Frankfurt remporte le match des mal classés pour mettre un peu de baume en coeur en cette fin d'une saison difficile.


Classement :  
  1. Kölner Haie : 113 pts
  2. Straubing Tigers : 101 pts
  3. Adler Mannheim : 100 pts
  4. Red Bull München : 100 pts
  5. ERC Ingolstadt : 94 pts
  6. Eisbären Berlin : 82 pts
  7. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 80 pts
  8. Schwenninger Wild Wings : 72 pts
  9. Grizzlys Wolfsburg : 71 pts
  10. Nürnberg Ice Tigers : 65 pts
  11. Augsburger Panthers : 59 pts
  12. Iserlohn Roosters : 55 pts
  13. Frankfurt Löwen : 53 pts
  14. Dresdner Eislöwen : 26 pts
 
 
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