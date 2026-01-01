Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Qui perd gagne Malgré sa défaite, Nürnberg récupère la dernière place qualificative pour les playoffs Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2026 à 22:10 Tweeter Frankfurt : 4-6

Berlin - Mannheim : 4-2

Ingolstadt - Augsburg : 7-4

München - Straubing : 10-1

Nürnberg - Bremerhaven : 4-6

Schwenningen - Iserlohn : 3-2

Wolfsburg - Köln : 8-5



fischtown-pinguins.de Bremerhaven reste en lice pour les 1/4 Nürnberg est en playoffs

Bremerhaven l'emporte et conserve l'espoir de reprendre la sixième place. Nürnberg joue a qui perd gagne dans ce match, car malgré leur revers, les Ice Tigers valident leur ticket pour les playoffs

Berlin s'impose avec brio contre l'Adler et reste sixième mais rien n'est encore assuré pour les quarts de finale, il faudra l'emporter encore dimanche ou espérer un revers des Pinguins. Sachant que les Eisbären jouent München et Fischtown la lanterne rouge cela s'annonce compliqué.

München recolle au podium après un succès tonitruant dans le derby contre Straubing litéralement écrasé mais qui reste deuxième à un point de ses deux poursuivants et à une journée du terme.

Avec une nouvelle défaite, la deuxième de suite et la quatrième en cinq matchs, Augsburg est éliminé de la course aux playoffs. Malgré sa victoire Ingolstadt ne pourra plus rattraper ses rivaux et terminera cinquième quoi qu'il arrive.

Schwenningen s'impose d'extrême justesse mais conserve sur le fil sa huitième place. A égalité quasi jusqu'au bout, Hungerecker donne la victoire à une minute du terme.

Wolfsburg colle au train avec un succès très offensif contre le leader qui a complètement lâché en fin de saison avec une troisième défaite de rang.

Frankfurt remporte le match des mal classés pour mettre un peu de baume en coeur en cette fin d'une saison difficile. Dresden -: 4-6- Mannheim : 4-2- Augsburg : 7-4- Straubing : 10-1Nürnberg -: 4-6- Iserlohn : 3-2- Köln : 8-5l'emporte et conserve l'espoir de reprendre la sixième place.joue a qui perd gagne dans ce match, car malgré leur revers, les Ice Tigers valident leur ticket pour les playoffss'impose avec brio contre l'et reste sixième mais rien n'est encore assuré pour les quarts de finale, il faudra l'emporter encore dimanche ou espérer un revers des Pinguins. Sachant que les Eisbären jouent München et Fischtown la lanterne rouge cela s'annonce compliqué.recolle au podium après un succès tonitruant dans le derby contrelitéralement écrasé mais qui reste deuxième à un point de ses deux poursuivants et à une journée du terme.Avec une nouvelle défaite, la deuxième de suite et la quatrième en cinq matchs,est éliminé de la course aux playoffs. Malgré sa victoirene pourra plus rattraper ses rivaux et terminera cinquième quoi qu'il arrive.s'impose d'extrême justesse mais conserve sur le fil sa huitième place. A égalité quasi jusqu'au bout,donne la victoire à une minute du terme.colle au train avec un succès très offensif contre le leader qui a complètement lâché en fin de saison avec une troisième défaite de rang.remporte le match des mal classés pour mettre un peu de baume en coeur en cette fin d'une saison difficile.



Classement : Kölner Haie : 113 pts Straubing Tigers : 101 p ts Adler Mannheim : 100 pts Red Bull München : 100 pts ERC Ingolstadt : 94 pts Eisbären Berlin : 82 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 80 pts Schwenninger Wild Wings : 72 pts Grizzlys Wolfsburg : 71 pts Nürnberg Ice Tigers : 65 pts Augsburger Panthers : 59 pts Iserlohn Roosters : 55 pts Frankfurt Löwen : 53 pts Dresdner Eislöwen : 26 pts © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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