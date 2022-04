Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Renversant ! Menés 3-0 les Red Bulls ont renversé le match 1 de la finale DEL pour l'emporter 4-3 à Berlin Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/04/2022 à 10:28 Tweeter Red Bulls München : 3-4 (2-0, 1-3, 0-1)



Photo : City-Press Berlin cède face aux Red Bulls après avoir mené 3-0 Eisbären Berlin -: 3-4 (2-0, 1-3, 0-1) Les deux plus grosses cylindrées de la DEL se retrouvent en finale. Les Eisbären champions en titre et leaders de la saison régulière, ont aisément dominé Köln en quarts (3-0) mais ont peiné face à Mannheim (3-2) en demi. Pas le temps de se reposer pour les ours blancs qui jouent le premier match de la finale le lendemain du cinquième de la demi-finale. En face les Red Bulls deuxième du championnat ont étrillé Düsseldorf en quarts (3-1) et Wolfsburg (3-0) en demi. Une finale originale puisqu'elle se déroule au meilleur des trois matchs.

Les Berlinois commencent fort et dominent le jeu, une perte de palet de la défense bavaroise permet à Nielsen de récupérer et de servir Clark plein axe, le one-timer du Canadien déjoue Haukeland côté mitaine (1-0).

La partie s'équilibre un peu même si les locaux restent dominateurs. Ils obtiennent un powerplay qu'ils font fructifier. Clark posté au premier poteau remet de l'autre côté pour Boychuk qui ne rate pas sa reprise (2-0).

La reprise du deuxième tiers commence très bien pour les Eisbären. Lancé à l'offensive, Pfoerdel échoue sur le portier norvégien mais propulse son propre rebond au fond (3-0).

La Mercedes-Benz Arena et ses 10 000 spectateurs chavirent de joie, mais il ne faut pas vendre la peau du taureau avant de l'avoir tué. Berlin est pénalisé et München déploie son jeu. Niederberger réalise un arrêt incroyable en captant au vol de la mitaine, mais peu après Hager dans le slot débloque le compteur münchenois (3-1).

Pue après, Patrick Hager en break vient glisser la rondelle juste derrière la ligne pour remettre les Red Bulls dans le coup (3-2).

Les locaux sombrent complètement, s'ils survivent à une nouvelle infériorité, ils cèdent peu après. Une triangulaire parfaite, conclue par Smith en pleine course permet à München d'égaliser (3-3).

Le dernier tiers est plus équilibré et tendu, les deux équipes ne veulent pas se découvrir. Une nouvelle bourde de la défense berlinoise donne aux visiteurs l'avantage. Street derrière la cage remet dans l'angle pour Redmund qui reprend parfaitement alors qu'il n'y a aucun défenseur des ours blancs (3-4).

Berlin retourne au charbon mais ne parvient pas à revenir, les Reds Bulls remportent le premier match après avoir été menés 3-0 ! Deuxième match dès demain après-midi à München.



