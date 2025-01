Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Revoler encore L'Aigle reprend son vol en surclassant le derby, dans l'autre match Straubing surprend Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2025 à 22:16 Tweeter Straubing : 4-5

Mannheim - Düsseldorf : 6-0



penny-del.org Mannheim se relance enfin Bremerhaven -: 4-5- Düsseldorf : 6-0 Mannheim rebondit enfin après six défaites consécutives en corrigeant Düsseldorf dans le derby. Dans cette démonstration de force, Hannikainen réalise un hat trick. Tiefensee blanchit avec 18 petits arrêts. Victoire important pour l'Adler qui remonte au quatrième rang.

Straubing remporte un bon succès à Fischtown dans un match à suspense. Pourtant les Pinguins font la course en tête pendant quarante minutes mais les visiteurs s'accrochent et parviennent à égaliser. Un doublé de Scott en trois minutes au début du dernier tiers permet aux Tigers de prendre le large. Urbas réduit le score seulement en toute fin de rencontre pas suffisant pour remettre les pendules à l'heure.





Classement : ERC Ingolstadt : 77 pts Eisbären Berlin : 74 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 66 pts Adler Mannheim : 61 pts Kölner Haie : 60 pts Red Bull München : 59 pts Straubing Tigers : 56 pts Grizzlys Wolfsburg : 51 pts Schwenninger Wild Wings : 50 pts Nürnberg Ice Tigers : 48 pts Löwen Frankfurt : 47 pts Iserlohn Roosters : 34 pts Augsburger Panthers : 33 pts Düsseldorfer EG : 31 pts











