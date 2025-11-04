Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Se rassurer (un peu) Le Red Bull München se relance après un court succès à Nürnberg Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/10/2025 à 22:06 Tweeter München : 2-3 (0-1, 0-0, 2-2)



redbullmuenchen.de Le Red Bull s'impose à Nürnberg de justesse Nürnberg -: 2-3 (0-1, 0-0, 2-2) Match avancé de la neuvième journée de DEL avec un derby de Bavière. Les Ice Tigers dans le ventre mou du classement reçoivent München qui les suit à un point derrière et qui espère rebondir après un début de saison décevant.

Le Red Bull s'est un peu relancé et s'empare provisoirement de la 8ème place avant le reste des matchs demain. DeSousa ouvre le score au premier tiers et les Munichois maintiennent leur avance jusqu'à la deuxième sirène. Brooks double la mise dès la reprise du dernier vingt. Nürnberg revient dans le match grâce à Barratt. Deux minutes plus tard Heigl égalise. Joie de courte durée pour les locaux, sur un powerplay Rieder remet les taureaux rouges devant, une avance qu'ils ne lâcheront plus.



Classement : Adler Mannheim : 22 pts Straubing Tigers : 18 p ts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 18 pts Grizzlys Wolfsburg : 15 pts Schwenninger Wild Wings : 14 pts Kölner Haie : 12 pts Eisbären Berlin : 12 pts Red Bull München : 12 pts ERC Ingolstadt : 11 pts Nürnberg Ice Tigers : 10 pts Augsburger Panther : 10 pts Iserlohn Roosters : 6 pts Frankfurt Löwen : 5 pts Dresdner Eislöwen : 3 pts











