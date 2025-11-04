Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Sept sur sept Septième victoire consécutive pour Augsburg qui grimpe sur le podium Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/10/2025 à 23:37 Tweeter Augsburg : 3-4 ap

Les Panthers s'imposent pour la septième fois consécutive et grimpent à la troisième place de la DEL. Cette fois les Bavarois l'ont emporté dans la capitale chez le triple champion en titre. Pourtant les Eisbären avaient démarré parfaitement la rencontre. Dea ouvre le score dès la quatrième minute, peu après Vikingstad double la mise. Peu après la mi-tiers, Blank débloque le compteur visiteur. Profitant d'un jeu de puissance à l'entame du deuxième vingt, Busdeker égalise. Berlin repasse devant après trente secondes de jeu dans le dernier tiers grâce à Eder. Il ne faut pas longtemps à Augsburg pour revenir à hauteur et Kunyk égalise. En prolongation, Blank contre à deux contre un et sert Grenier, qui patiente au premier poteau et remet parfaitement au second pour Blank qui a contourné la cage et glisse au fond pour assurer la victoire.





Classement : Adler Mannheim : 33 pts Straubing Tigers : 30 p ts Augsburger Panther : 25 pts Kölner Haie : 24 pts Eisbären Berlin : 24 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 21 pts ERC Ingolstadt : 20 pts Schwenninger Wild Wings : 20 pts Red Bull München : 20 pts Grizzlys Wolfsburg : 19 pts Frankfurt Löwen : 14 pts Nürnberg Ice Tigers : 13 pts Iserlohn Roosters : 8 pts Dresdner Eislöwen : 5 pts











