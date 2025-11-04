 
Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Sept sur sept
 
Septième victoire consécutive pour Augsburg qui grimpe sur le podium
 
Berlin - Augsburg : 3-4 ap
Augsburg déjoue Berlin pour sa 7e victoire de suite

Les Panthers s'imposent pour la septième fois consécutive et grimpent à la troisième place de la DEL. Cette fois les Bavarois l'ont emporté dans la capitale chez le triple champion en titre. Pourtant les Eisbären avaient démarré parfaitement la rencontre. Dea ouvre le score dès la quatrième minute, peu après Vikingstad double la mise. Peu après la mi-tiers, Blank débloque le compteur visiteur. Profitant d'un jeu de puissance à l'entame du deuxième vingt, Busdeker égalise. Berlin repasse devant après trente secondes de jeu dans le dernier tiers grâce à Eder. Il ne faut pas longtemps à Augsburg pour revenir à hauteur et Kunyk égalise. En prolongation, Blank contre à deux contre un et sert Grenier, qui patiente au premier poteau et remet parfaitement au second pour Blank qui a contourné la cage et glisse au fond pour assurer la victoire.


  Classement :
  1. Adler Mannheim : 33 pts
  2. Straubing Tigers : 30 pts
  3. Augsburger Panther : 25 pts
  4. Kölner Haie : 24 pts
  5. Eisbären Berlin : 24 pts
  6. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 21 pts
  7. ERC Ingolstadt : 20 pts
  8. Schwenninger Wild Wings : 20 pts
  9. Red Bull München : 20 pts
  10. Grizzlys Wolfsburg : 19 pts
  11. Frankfurt Löwen : 14 pts
  12. Nürnberg Ice Tigers : 13 pts
  13. Iserlohn Roosters : 8 pts
  14. Dresdner Eislöwen : 5 pts
 
 
