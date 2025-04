Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Si près de la finale Berlin n'est plus qu'à un succès de la finale, Köln surprend et passe devant dans sa série Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2025 à 19:01 Tweeter Berlin - Mannheim : 5-1 (3-0)

Ingolstadt - Köln : 0-2 (1-2)



Photgraphe : Andreas Gora / dpa Berlin remporte un troisième succès dans sa demi-finale - Mannheim : 5-1 (3-0)Ingolstadt -: 0-2 (1-2) Les Eisbären continuent leur démonstration de force en demi-finale, ils infligent une troisième défaite en trois rencontres à Mannheim et très largement. Pfoederl en suppériorité ouvre la marque après un quart d'heure de jeu. Berlin enfonce le clou au tiers médian, Wissmann puis Ronning en powerplay alourdissent nettement la marque. Ortega réduit enfin la marque pour l'Adler à dix minutes du terme malgré une écrasante domination. Mannheim n'y arrive décidément pas, les locaux marquent deux fois en cage vide, dont un second but du match pour Pfoederl pour assurer un large succès. Les Berlinois pourrait rejoindre la finale dès mardi en cas de succès sur les bords du Rhin.

Köln remporte le troisième match de la série chez le leader, Ingolstadt. Dans un premier tiers plutot disputé, Currie ouvre le score pour les requins en powerplay. L'ERC domine très largement le deuxième tiers mais Hudáček tient bon. La domination locale s'accroît encore au dernier vingt mais le portier slovaque reste impérial et blanchit avec 39 arrêts. Storm parvient à récupérer et trouve la cage vide en fin de match pour parfaire le succès.

