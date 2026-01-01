|
|Hockey en Europe
|Hockey sur glace - DEL : Toutes les bonnes choses ont une fin
|Les Haie voient leur série de victoire prendre fin. Mannheim assure, Ingolstadt passe 3e, Straubing est un peu plus loin. Wolfsburg se rassure au milieu de tableau, Schwenningen assure sa place dans les dix, Augsburg s'accroche, Frankfurt gagne mais reste plus loin
|Source : penny-del.org
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 27/01/2026 à 22:59
Augsburg - Berlin : 2-1
Bremerhaven - Wolfsburg : 2-3 ap
Ingolstadt - Dresden : 4-1
Iserlohn - Mannheim : 1-2
Köln - Frankfurt : 1-4
Schwenningen - München : 3-1
Straubing - Nürnberg : 3-1
|Frankfurt arrête l'incroyable série de 16 victoires des Haie
Fin de série pour les Haie après seize victoires de suite, c'est Frankfurt qui l'emporte au bord du Rhin avec deux buts en cage vide. Les Löwen refont un peu leur retard en signant une deuxième victoire d'affilée.
Mannheim se rapproche donc un peu de la première place après un succès laborieux à Iserlohn. De son côté, Ingolstadt grimpe sur le podium en profitant du ralentissement de son rival bavarois, l'ERC s'est imposé en confiance sur les Eislöwen décidément incapables de gagner le moindre point.
Straubing qui l'a emporté dans le derby contre les Ice Tigers se rapproche de la quatrième place.
Wolfsburg s'impose en prolongation à Fischtown grâce à un but de Lambert. Un succès des Grizzlys qui leur permet d'affirmer leur huitième place tout en se rapprochant même de la septième.
Les Wild Wings s'imposent avec brio à domicile contre München, qui perd du terrain en haut de tableau. Hofflin inscrit deux buts pour les cygnes qui se maintiennent de justesse dixièmes, dernière place qualificative pour les playoffs.
Augsburg s'impose à la surprise générale à domicile contre les Eisbären qui continuent de patiner. Ce succès permet aux Panthers de rester à trois longueurs des playoffs, et donc de garder l'espoir des les rejoindre.
Classement :
- Kölner Haie : 101 pts
- Adler Mannheim : 89 pts
- ERC Ingolstadt : 85 pts
- Red Bull München : 84 pts
- Straubing Tigers : 83 pts
- Fischtown Pinguins Bremerhaven : 70 pts
- Eisbären Berlin : 67 pts
- Grizzlys Wolfsburg : 64 pts
- Nürnberg Ice Tigers : 59 pts
- Schwenninger Wild Wings : 57 pts
- Augsburger Panthers : 54 pts
- Iserlohn Roosters : 46 pts
- Frankfurt Löwen : 42 pts
- Dresdner Eislöwen : 23 pts
