Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Toutes les bonnes choses ont une fin Les Haie voient leur série de victoire prendre fin. Mannheim assure, Ingolstadt passe 3e, Straubing est un peu plus loin. Wolfsburg se rassure au milieu de tableau, Schwenningen assure sa place dans les dix, Augsburg s'accroche, Frankfurt gagne mais reste plus loin Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/01/2026 à 22:59 Tweeter Augsburg - Berlin : 2-1

Bremerhaven - Wolfsburg : 2-3 ap

Ingolstadt - Dresden : 4-1

Iserlohn - Mannheim : 1-2

Köln - Frankfurt : 1-4

Schwenningen - München : 3-1

Straubing - Nürnberg : 3-1



penny-del Frankfurt arrête l'incroyable série de 16 victoires des Haie

Fin de série pour les Haie après seize victoires de suite, c'est Frankfurt qui l'emporte au bord du Rhin avec deux buts en cage vide. Les Löwen refont un peu leur retard en signant une deuxième victoire d'affilée.

Mannheim se rapproche donc un peu de la première place après un succès laborieux à Iserlohn. De son côté, Ingolstadt grimpe sur le podium en profitant du ralentissement de son rival bavarois, l'ERC s'est imposé en confiance sur les Eislöwen décidément incapables de gagner le moindre point.

Straubing qui l'a emporté dans le derby contre les Ice Tigers se rapproche de la quatrième place.

Wolfsburg s'impose en prolongation à Fischtown grâce à un but de Lambert. Un succès des Grizzlys qui leur permet d'affirmer leur huitième place tout en se rapprochant même de la septième.

Augsburg s'impose à la surprise générale à domicile contre les Eisbären qui continuent de patiner. Ce succès permet aux Panthers de rester à trois longueurs des playoffs, et donc de garder l'espoir des les rejoindre.



Classement : Kölner Haie : 101 pts Adler Mannheim : 89 pts ERC Ingolstadt : 85 pts Red Bull München : 84 pts Straubing Tigers : 83 p ts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 70 pts Eisbären Berlin : 67 pts Grizzlys Wolfsburg : 64 pts Nürnberg Ice Tigers : 59 pts Schwenninger Wild Wings : 57 pts Augsburger Panthers : 54 pts Iserlohn Roosters : 46 pts Frankfurt Löwen : 42 pts Dresdner Eislöwen : 23 pts











