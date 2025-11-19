 
Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Un brin d'espoir
 
Dresden l'emporte enfin et se rapproche un peu de la sortie du trou
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 19/11/2025 à 22:00
Dresden - Schwenningen : 4-3 ap (1-0, 0-1, 2-2, 1-0)

penny-del.org
Dresden l'emporte et se rapproche de la sortie de la zone rouge
Dresden, promu, reste sur trois défaites de suite et assez nette. Vissés au dernier rang, les Eislöwen semblent bien en peine de convaincre, la réception des Wild Wings en forme après deux victoires consécutive, ne semble pas de nature à rassurer. 
Le premier tiers est de bonne facture, au quart d'heure de jeu, Andres sert un caviar au second poteau pour Turnbull qui pousse dans la cage ouverte. 
Schwenningen domine outrageusement la deuxième période et Hanelt égalise. Malgré leurs efforts les visiteurs ne peuvent passer devant tant Olkinuora s'emploie devant la cage dresdoise.
Au dernier vingt, Schwenningen prend l'ascendant deux fois mais par deux fois les Eislöwen parviennent à égaliser et à l'issue des soixantes minutes de jeu le score reste de parité.
En prolongation, Ortega s'échappe et trouve la faille en angle fermé pour son deuxième but du match. Dresden s'impose à domicile, seulement son troisième succès de la saison (20 matchs joués déjà). Pour autant les Saxons n'ont que deux points de retard sur Iserlohn et la sortie de  la zone rouge. L'espoir demeure encore.

Résumé vidéo (en allemand) de la rencontre :
 


 

Classement :
  1. Straubing Tigers : 45 pts
  2. ERC Ingolstadt : 37 pts
  3. Adler Mannheim : 37 pts
  4. Kölner Haie : 36 pts
  5. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 36 pts
  6. Eisbären Berlin : 33 pts
  7. Red Bull München : 32 pts
  8. Schwenninger Wild Wings : 30 pts
  9. Augsburger Panther : 28 pts
  10. Grizzlys Wolfsburg : 26 pts
  11. Nürnberg Ice Tigers : 23 pts
  12. Frankfurt Löwen : 18 pts
  13. Iserlohn Roosters : 11 pts
  14. Dresdner Eislöwen : 9  pts
 
 
