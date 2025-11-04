 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Un peu d'air
 
Iserlohn gagne enfin après 7 défaites de suite et prend un peu d'air au classement général
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 02/11/2025 à 00:04
Iserlohn - Wolfsburg : 3-2 ap

Photo hockey DEL : Un peu d
penny-del.org
Iserlohn et Napravnik dominent de justesse Wolfsburg
En match avancé, Iserlohn reçoit Wolfsburg pour tenter de mettre fin à sa série noire de 7 revers consécutifs. Les Roosters n'ont plus qu'un tout petit point d'avance sur la dernière place, ils n'ont quasiment plus de marge de manoeuvre. Les Grizzlys, eux, ont remporté leurs deux derniers matchs et restent sur trois victoires lors de leurs quatre dernières rencontres. Bien calés dans un milieu de tableau très rapide, ils ne devront pas se louper. 
Les visiteurs accélèrent dès le début du match et Machacek ouvre le score. Il ne faut que deux minutes pour que Thomas égalise. Dans la foulée les Grizzlys sont pénalisés, mais pour autant ce sont bien eux qui marquent sur l'infériorité grâce à White. Dans un deuxième vingt plutôt bien géré, Napravnik égalise en break. Wolfsburg domine nettement le dernier tiers mais ne parvient pas à repasser devant avant la sirène finale. En prolongation une magnifique triangulaire conclue par Cornel permet aux Roosters de l'emporter. 
Iserlohn brise sa série noire et prend trois points d'avance sur la dernière place, certes avec un match d'avance. Wolfsburg passe septième avec le point pris mais gaspille une belle occasion de s'éloigner de ses concurents directs qui jouent demain.

Résumé vidéo (en allemand) de la rencontre :


 

    Classement :
  1. Straubing Tigers : 36 pts
  2. Adler Mannheim : 34 pts
  3. Kölner Haie : 30 pts
  4. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 30 pts
  5. ERC Ingolstadt : 29 pts
  6. Eisbären Berlin : 28 pts
  7. Grizzlys Wolfsburg : 26 pts
  8. Red Bull München : 26 pts
  9. Augsburger Panther : 25 pts
  10. Schwenninger Wild Wings : 24 pts
  11. Nürnberg Ice Tigers : 19 pts
  12. Frankfurt Löwen : 15 pts
  13. Iserlohn Roosters : 10 pts
  14. Dresdner Eislöwen : 7 pts
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 