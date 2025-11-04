Iserlohn - Wolfsburg : 3-2 ap



penny-del.org Iserlohn et Napravnik dominent de justesse Wolfsburg - Wolfsburg : 3-2 ap En match avancé, Iserlohn reçoit Wolfsburg pour tenter de mettre fin à sa série noire de 7 revers consécutifs. Les Roosters n'ont plus qu'un tout petit point d'avance sur la dernière place, ils n'ont quasiment plus de marge de manoeuvre. Les Grizzlys, eux, ont remporté leurs deux derniers matchs et restent sur trois victoires lors de leurs quatre dernières rencontres. Bien calés dans un milieu de tableau très rapide, ils ne devront pas se louper.

Les visiteurs accélèrent dès le début du match et Machacek ouvre le score. Il ne faut que deux minutes pour que Thomas égalise. Dans la foulée les Grizzlys sont pénalisés, mais pour autant ce sont bien eux qui marquent sur l'infériorité grâce à White. Dans un deuxième vingt plutôt bien géré, Napravnik égalise en break. Wolfsburg domine nettement le dernier tiers mais ne parvient pas à repasser devant avant la sirène finale. En prolongation une magnifique triangulaire conclue par Cornel permet aux Roosters de l'emporter.

Iserlohn brise sa série noire et prend trois points d'avance sur la dernière place, certes avec un match d'avance. Wolfsburg passe septième avec le point pris mais gaspille une belle occasion de s'éloigner de ses concurents directs qui jouent demain.



Résumé vidéo (en allemand) de la rencontre :







Classement : Straubing Tigers : 36 p ts Adler Mannheim : 34 pts Kölner Haie : 30 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 30 pts ERC Ingolstadt : 29 pts Eisbären Berlin : 28 pts Grizzlys Wolfsburg : 26 pts Red Bull München : 26 pts Augsburger Panther : 25 pts Schwenninger Wild Wings : 24 pts Nürnberg Ice Tigers : 19 pts Frankfurt Löwen : 15 pts Iserlohn Roosters : 10 pts Dresdner Eislöwen : 7 pts