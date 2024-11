Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Une faim de lion Les Löwen Frankfurt dévorent les coqs d'Iserlohn Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/11/2024 à 23:01 Tweeter Löwen Frankfurt - Iserlohn Roosters : 6-2 (4-0, 0-2, 2-0)

© IKZ | PIX-Sportfotos/Michael Ruffler Les Löwen Frankfurt dévorent Iserlohn

Les Löwen, huitièmes, ont pris des points sur leurs trois derniers matchs, ils doivent l'emporter à domicile pour remonter vers les bonnes places. En face Iserlohn a remporté une belle victoire pour son dernier match pour mettre des distances avec la dernière place.

Il ne fallait pas arriver en retard à l'eissporthalle, en effet les lions marquent trois buts dans les cinq premières minutes de jeu, signés Proft, Matushkin et Rowley. Le tiers s'équilibre mais le score reste lourd, en toute fin de tiers, Wilikie à l'entrée du cercle gauche vient alourdir encore la marque. Iserlohn qui est déjà mené 4-0 après vingt minutes change de gardien pour la reprise. Dès l'entame du tiers, Frankfurt subit un 5+20. Les Roosters ne parviennent pas à en profiter, mais à la moitié du tiers vont marquer deux buts en 18 secondes, de Boland et Dal Colle pour réduire l'écart de moitié.

Frnakfurt revient à sa domination au dernier tiers, malgré de nombreuses pénalités. Rowney puis Wilkie en suppériorité inscrivent chacun leur deuxième but de la soirée pour assurer une large victoire pour les Löwen. Profitant de ce succès logique, les lions remontent au septième rang avant les rencontres de leurs petits camarades demain.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Carter Rowney

** : Chris Wilkie

Classement : Eisbären Berlin : 37 pts ERC Ingolstadt : 31 pts Pinguins Bremerhaven : 30 pts Red Bull München : 27 pts Adler Mannheim : 26 pts Kölner Haie : 26 pts Löwen Frankfurt : 25 pts Straubing Tigers : 23 pts Nürnberg Ice Tigers : 21 pts Schwenninger Wild Wings : 19 pts Grizzlys Wolfsburg : 19 pts Augsburger Panthers : 17 pts Iserlohn Roosters : 14 pts Düsseldorfer EG : 9 pts











