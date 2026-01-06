 
Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Une sécrie incroyable
 
Köln leader de la DEL remporte sa dixième victoire de suite, sa 18ème en vingt matchs.
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 06/01/2026 à 23:00
Schwenningen - Wolfsburg : 4-3 TAB
Ingolstadt - Frankfurt : 6-3
München - Berlin : 2-3
Nürnberg - Köln : 2-4
Augsburg - Iserlohn : 2-3 TAB
Straubing - Mannheim : 4-1
Dresden - Bremerhaven : 2-3

City-Press GmbH
Dixième victoire de suite pour le leader Köln à Nürnberg

Köln reste seul en tête avec une dixième victoire d'affilée à Nürnberg. Sur les vingt derniers matchs, les Haie en ont gagné 18. Quelle série ! Les quatre buts des requins ont été inscrit au tiers médiant, Kaski s'offre trois points.
Straubing monte au deuxième rang avec un large succès contre l'Adler. Une fois encore Halloran s'illustre avec deux points.
Ingolstadt repasse quatrième et recolle au podium après sa victoire logique contre les Löwen. Dans cette victoire bavaroise, Abbandonato, Barber et Breton marquent tous trois points.
Bremerhaven remporte un petit succès chez la lanterne rouge, les Eislöwen, et reste dans le top 6. Les Les Eisbären s'imposent avec brio à München et collent au train. McKenna permet au Red Bull de mener au premier tiers mais Kirk égalise au tiers médiant, en fin de période Bermann donne l'avantage à Berlin. Lancaster creuse l'avance du triple champion, les locaux ne réduisent l'écart qu'à 40 secondes de la sirène finale, trop tard pour espérer revenir.
Les Wild Wings l'emportent en fusillade contre Wolfsburg et se rapproche de leur adversaire du jour au classement. Les Grizzlys menaient jusqu'à 28 secondes du terme, là où Spink égalise avant de donner la victoire aux tirs au but.
Les Roosters l'emportent en fusillade à Augsburg et confirment leur bonne forme du moment. Les Panthers menaient pourtant 2-0 après un tiers mais à la fin du deuxième l'écart est effacé. 

Classement :
  1. Kölner Haie : 83 pts
  2. Straubing Tigers : 74 pts
  3. Adler Mannheim : 72 pts
  4. ERC Ingolstadt : 71 pts
  5. Red Bull München : 71 pts
  6. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 63 pts
  7. Eisbären Berlin : 59 pts
  8. Nürnberg Ice Tigers : 50 pts
  9. Grizzlys Wolfsburg : 50 pts
  10. Schwenninger Wild Wings : 48 pts
  11. Augsburger Panthers : 44 pts
  12. Iserlohn Roosters : 38 pts
  13. Frankfurt Löwen : 35 pts
  14. Dresdner Eislöwen : 22 pts
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
