|Hockey en Europe
|Hockey sur glace - DEL : Une sécrie incroyable
|Köln leader de la DEL remporte sa dixième victoire de suite, sa 18ème en vingt matchs.
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 06/01/2026 à 23:00
Schwenningen - Wolfsburg : 4-3 TAB
Ingolstadt - Frankfurt : 6-3
München - Berlin : 2-3
Nürnberg - Köln : 2-4
Augsburg - Iserlohn : 2-3 TAB
Straubing - Mannheim : 4-1
Dresden - Bremerhaven : 2-3
|Dixième victoire de suite pour le leader Köln à Nürnberg
Köln reste seul en tête avec une dixième victoire d'affilée à Nürnberg. Sur les vingt derniers matchs, les Haie en ont gagné 18. Quelle série ! Les quatre buts des requins ont été inscrit au tiers médiant, Kaski s'offre trois points.
Straubing monte au deuxième rang avec un large succès contre l'Adler. Une fois encore Halloran s'illustre avec deux points.
Ingolstadt repasse quatrième et recolle au podium après sa victoire logique contre les Löwen. Dans cette victoire bavaroise, Abbandonato, Barber et Breton marquent tous trois points.
Bremerhaven remporte un petit succès chez la lanterne rouge, les Eislöwen, et reste dans le top 6. Les Les Eisbären s'imposent avec brio à München et collent au train. McKenna permet au Red Bull de mener au premier tiers mais Kirk égalise au tiers médiant, en fin de période Bermann donne l'avantage à Berlin. Lancaster creuse l'avance du triple champion, les locaux ne réduisent l'écart qu'à 40 secondes de la sirène finale, trop tard pour espérer revenir.
Les Wild Wings l'emportent en fusillade contre Wolfsburg et se rapproche de leur adversaire du jour au classement. Les Grizzlys menaient jusqu'à 28 secondes du terme, là où Spink égalise avant de donner la victoire aux tirs au but.
Les Roosters l'emportent en fusillade à Augsburg et confirment leur bonne forme du moment. Les Panthers menaient pourtant 2-0 après un tiers mais à la fin du deuxième l'écart est effacé.
Classement :
- Kölner Haie : 83 pts
- Straubing Tigers : 74 pts
- Adler Mannheim : 72 pts
- ERC Ingolstadt : 71 pts
- Red Bull München : 71 pts
- Fischtown Pinguins Bremerhaven : 63 pts
- Eisbären Berlin : 59 pts
- Nürnberg Ice Tigers : 50 pts
- Grizzlys Wolfsburg : 50 pts
- Schwenninger Wild Wings : 48 pts
- Augsburger Panthers : 44 pts
- Iserlohn Roosters : 38 pts
- Frankfurt Löwen : 35 pts
- Dresdner Eislöwen : 22 pts
