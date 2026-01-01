Bremerhaven - Nürnberg : 4-0 (1-0)



penny-del.org Bremerhaven écrase Nürnberg au match 1 - Nürnberg : 4-0 (1-0) Les playoffs s'ouvrent en Allemagne à Bremerhaven au bord de la mer du Nord où les Pinguins largement favoris reçoivent les Ice Tigers.

Sur le papier pas de suspense, sur la glace du nord pas vraiment non plus puisque les locaux ont infligé une nette correction à leur adversaire. Mauerman ouvre le score après un petit quart d'heure de jeu. Les Pinguins continuent de forcer, Krammer double logiquement la mise au tiers médiant.

Dès la reprise du dernier tiers Mauerman creuse l'écart avec son deuxième but personnel. Les esprits s'échauffent et les pénalités tombent. Smith en powerplay vient inscrire le quatrième but de Fischtown.

Nürnberg s'incline lourdement au premier match et ne peut déjouer Gudļevskis qui blanchit.

Le match 2 se déroulera en Bavière vendredi. Les Ice Tigers devront l'emporter sous peine d'être déjà éliminé.