Winter Game : Suspense et froid Berlin remporte le match hivernal en prolongation Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/01/2026 à 20:02 Berlin : 2-3 ap (0-0, 1-1, 1-1, 0-1)



City-Press Berlin s'impose de justesse à Dresden dans le match hivernal Dresden -: 2-3 ap (0-0, 1-1, 1-1, 0-1)

Le premier tiers est marqué par deux pénalités locales ce qui donne aux Eisbären des cartouches mais Schwendener solide sur sa ligne préserve le score vierge jusqu'à la fin de la période. Le deuxième tiers démarre fort côté local. Les visiteurs plient sous l'assaut en règle des Saxons. Gorčík slape de la bleue, Hidlebrand repousse en urgence et tombe au sol, Andres propulse le rebond au fond et réveille le public (1-0).

Le match est disputé, équilibré et agréable. Progressivement les Berlinois haussent le ton et leurs efforts vont être récompensés. Veilleux slape de loin, le puck se perd dans le trafic et fait un drôle d'effet devant la cage locale, Kirk dévie au vol dans l'angle ouvert et égalise (1-1).

Les Eisbären montrent les dents et la défense locale prend l'eau de tous côtés, le danger est fort mais Schwendener tient bon et le score ne bouge pas. En fin de période c'est Dresden qui y va de ses tentatives, sans succès.

Le dernier tiers reste de bonne facture avec des occasions de part et d'autres. Si la défense saxone est lente et peine à se replacer cela est sans dommage pour elle. Les attaquants des Eislöwen offrent de belles actions à leur public. Ortega met au premier poteau pour Chartier, il met en difficulté Hildebrand, contourne la cage, mais le portier berlinois se jette et bouche l'angle par miracle, le puck repart dans l'axe où McCrea est le premier dessus et expédie dans le five hole alors que le stade s'enflamme malgré les -9 degrés (2-1). Photographe : Olaf Rentsch Un Winter Game réussi à Dresden

Le temps file et Dresden tente de tenir son avance, mais comme d'habitude les lions blancs vont se faire rejoindre, incapable de maintenir le score... Kirk lance, Schwendener repousse dans l'axe sur Ronning qui n'en demandait pas tant pour reprendre victorieusement et égaliser à 1'54 du terme (2-2). Dresden repart bien à l'offensive dans le peu de temps qu'il reste mais il faut disputer une prolongation.

Les employés raclent la neige qui tombent doucement sur la capitale de la Saxe. La prolongation démarre et elle va s'achever dans la foulée sur la première action. Berlin remporte l'engagement, Ronning enfonce la défense locale avec une facilité déconcertante, il laisse très intelligement en retrait pour Kirk qui lance, Schwendener s'offre un arrêt impérial, le puck traîne, Ronning qui a avancé ne peut reprendre, le portier Dresdois lance sa jambière, le diable de Kirk est sur le palet en premier et expédie au fond pour son troisième point du match (2-3).

Victoire serrée pour les Eisbären dans un match où ils n'ont pas dominé et auraient très bien pu repartir bredouilles. Berlin reste septième, hors des places directement qualificatives pour les quarts, il leur manque encore cinq points et ils ont un match en plus. Dresden prend un point mais peut se mordre les doigts de ne pas avoir pu tenir son avance jusqu'au bout, une fois encore. Les Eislöwen continuent leur chemin de croix malgré cette joli fête hivernale réussie, ils sont toujours derniers donc relégables avec douze points de retard...



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Liam Kirk

** : Ty Ronning

Classement : Kölner Haie : 86 pts Adler Mannheim : 75 pts Straubing Tigers : 74 p ts Red Bull München : 74 pts ERC Ingolstadt : 71 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 66 pts Eisbären Berlin : 61 pts Grizzlys Wolfsburg : 52 pts Nürnberg Ice Tigers : 50 pts Schwenninger Wild Wings : 48 pts Augsburger Panthers : 45 pts Iserlohn Roosters : 41 pts Frankfurt Löwen : 35 pts Dresdner Eislöwen : 23 pts











