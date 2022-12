Suisse - Divers Hockey sur glace - Delémont-Vallée-Prilly en direct Source : MSL La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 14/12/2022 à 15:32 Tweeter PARTENARIAT AVEC HOCKEYFANRADIO.CH Dans le cadre du partenariat avec la webradio suisse , la rédaction vous informe que vous pouvez retrouver en direct le commentaire radio en français du match de 1ère ligue Ouest: HC Delémont-Vallée - HC Prilly Black Panthers cet après-midi, dès 20h15. Tout se passe sur ce

