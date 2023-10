Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - Départ d'un défenseur à Bordeaux Hockey sur glace - Transfert 2023/2024 - Les Boxers de Bordeaux se séparent d'un défenseur. Source : Communiqué de Bordeaux / cc La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 29/10/2023 à 17:15 Tweeter

Communiqué de Bordeaux



Depuis le début de la saison ses performances étaient en deçà de ce qui était attendu.

L’avenir de ce joueur arrivé cet été de Cholet (D1) est cependant assuré. Des clubs de D1 ont manifesté leur intérêt.

Depuis son arrivée, il a disputé 13 matchs de Ligue Magnus (1 assistance).

Le staff des Boxers de Bordeaux a décidé de se séparer de son défenseur québécois #49 Ludovic Karsh











