Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Derniers mouvements des clubs de 2025
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 01/01/2026 à 11:30
Tweeter
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Le jeune défenseur
Alix Bellanger
quitte les gothiques pour rejoindre Morzine et avoir plus de temps de jeu.
Angers
Les ducs signent l'attaquant canadien
Olivier Archambault
en provenance du club slovaque du HK Spisska Nova Ves
Anglet
Pour raisons médicales, l'attaquant canadien
Jake Gagnon
quitte l'hormadi.
Briançon
L'attaquant canadien
Chrystopher Collin
quitte les diables rouges.
Les diables rouges signent l'attaquant international japonais
Kohei Sato
en provenance du club américain des Bloomington Bison (ECHL).
Cergy-Pontoise
Le jeune attaquant
Antoine Addamo
ne sera plus dans l'effectif des jokers.
Chamonix
Le gardien estonien
Conrad Molder
rejoint les pionniers suite à l'indisponibilité de
Tom Aubrun
.
Gap
Le gardien autrichien
Max Zimmermann
quitte les rapaces et rentre au pays.
L'attaquant ukrainien
Bohdan Panasenko
s'engage en faveur des rapaces en provenance du club croate du KHL Sisak.
Grenoble
Les bruleurs de loups recrutent le défenseur américain
Andrius Kulbis-Marino
en provenance du club des Greensboro Gargoyles (ECHL).
Marseille
L'attaquant canadien
Alexandre Lavoie
ne fera plus parti de l'effectif des spartiates.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Dunkerque
L'attaquant
Bryan Sautereau
quitte les corsaires et rejoint le club de Neuilly.
Pour des raisons personnelles, l'attaquant canadien
Danick Bouchard
quitte les corsaires.
Arrivée chez les corsaires de l'attaquant finlandais
Matias Sointu
.
Epinal
L'attaquant tchèque
Daniel Svoboda
signe pour les wildcats en provenance du HCMP.
HCMP
L'attaquant tchèque
Daniel Svoboda
quitte les bouquetins et s'engage avec Epinal
Morzine-Avoriaz
Soucieux d'avoir plus de temps de jeu, le jeune défenseur
Alix Bellanger
rejoint les pingouins en provenance d'Amiens.
Neuilly sur Marne
Arrivée chez les bisons de l'attaquant
Bryan Sautereau
en provenance de Dunkerque.
Retour en France pour l'attaquant suédois
Nils Carnback
qui s'engage avec les bisons après avoir évolué à Briançon et Chamonix.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
L'attaquant canadien
Jérémy Gamache
ne poursuit pas avec les chevaliers du lac.
Le défenseur finlandais
Matias Myllykoski
s'engage en faveur des chevaliers du lac.
Clermont-Ferrand
Le défenseur
Corentin Dubois
quitte les sangliers et s'engage en faveur des dragons de Poitiers.
Mulhouse
L'attaquant
Julien Burgert
rejoint la formation des scorpions en provenance de Colmar
Reims
Le défenseur canadien
Timothy Saint-Pierre
ne fera plus partie de l'effectif des phénix.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception