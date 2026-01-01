 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Derniers mouvements des clubs de 2025
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 01/01/2026 à 11:30

Amiens
  • Le jeune défenseur Alix Bellanger quitte les gothiques pour rejoindre Morzine et avoir plus de temps de jeu.
Angers
  • Les ducs signent l'attaquant canadien Olivier Archambault en provenance du club slovaque du HK Spisska Nova Ves
Anglet
  • Pour raisons médicales, l'attaquant canadien Jake Gagnon quitte l'hormadi.
Briançon
  • L'attaquant canadien Chrystopher Collin quitte les diables rouges.
  • Les diables rouges signent l'attaquant international japonais Kohei Sato en provenance du club américain des Bloomington Bison (ECHL).
Cergy-Pontoise
  • Le jeune attaquant Antoine Addamo ne sera plus dans l'effectif des jokers.
Chamonix Gap
  • Le gardien autrichien Max Zimmermann quitte les rapaces et rentre au pays.
  • L'attaquant ukrainien Bohdan Panasenko s'engage en faveur des rapaces en provenance du club croate du KHL Sisak.
Grenoble
  • Les bruleurs de loups recrutent le défenseur américain Andrius Kulbis-Marino en provenance du club des Greensboro Gargoyles (ECHL).
Marseille
  • L'attaquant canadien Alexandre Lavoie ne fera plus parti de l'effectif des spartiates.
 

Dunkerque
  • L'attaquant Bryan Sautereau quitte les corsaires et rejoint le club de Neuilly.
  • Pour des raisons personnelles, l'attaquant canadien Danick Bouchard quitte les corsaires.
  • Arrivée chez les corsaires de l'attaquant finlandais Matias Sointu.
Epinal
  • L'attaquant tchèque Daniel Svoboda signe pour les wildcats en provenance du HCMP.
HCMP
  • L'attaquant tchèque Daniel Svoboda quitte les bouquetins et s'engage avec Epinal
Morzine-Avoriaz
  • Soucieux d'avoir plus de temps de jeu, le jeune défenseur Alix Bellanger rejoint les pingouins en provenance d'Amiens.
Neuilly sur Marne
  • Arrivée chez les bisons de l'attaquant Bryan Sautereau en provenance de Dunkerque.
  • Retour en France pour l'attaquant suédois Nils Carnback qui s'engage avec les bisons après avoir évolué à Briançon et Chamonix.
 

DIVISION 2

Annecy
  • L'attaquant canadien Jérémy Gamache ne poursuit pas avec les chevaliers du lac.
  • Le défenseur finlandais Matias Myllykoski s'engage en faveur des chevaliers du lac.
Clermont-Ferrand
  • Le défenseur Corentin Dubois quitte les sangliers et s'engage en faveur des dragons de Poitiers.
Mulhouse
  • L'attaquant Julien Burgert rejoint la formation des scorpions en provenance de Colmar
Reims
 

Photo hockey Derniers mouvements des clubs de 2025 - Transferts 2025/2026
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 