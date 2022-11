Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France : Dijon (Les Ducs) Hockey sur glace - Dijon : Décès d'Yves Bannier Un ancien joueur du hockey français nous a quittés Source : Média Sports Loisirs Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/11/2022 à 16:05 Tweeter Yves Bannier surnommé Billy est décédé à l'âge de 69 ans. Le natif d'Epinal a joué au poste de défenseur. Il a évolué sous les couleurs d'Epinal, Saint-Gervais et Avignon. Il rejoint Dijon au cours de la saison 1975-76 et y a passé dix huit saisons durant lesquelles Bannier a inscrit 46 buts. Il met fin, à Dijon, à sa carrière professionnelle en 1994.

Yves Bannier était un homme discret mais généreux, apprécié de tous.



La rédaction d'Hockey Hebdo adresse à sa famille, ses proches et ses amis de sincères condoléances.



Match à Avignon, Yves BANNIER en pleine action (archives photos de Garry Reddy)

En haut à gauche de la photo à côté de Garry Reddy (archives photos de Garry Reddy)

A Avignon, deuxième en partant de la gauche (archives photos de Garry Reddy)





A droite de la photo Face à Raphaël MARCIANO (archives photos de Garry Reddy)



