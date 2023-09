Hockey Mineur : Dijon (Les Ducs) Hockey sur glace - Dijon - Participation pour un voyage au Canada Demande de participation pour un voyage au Canada - Tournoi Pee Wee 2025 de Québec Beauport avec les jeunes nés en 2013 et 2012. Source : Communiqué du DMHC Mineur ddl La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 14/09/2023 à 18:00 Tweeter Communiqué du DMHC

« Pour la deuxième édition, la catégorie mineure des U11 du Dijon Métropole Hockey club organise son voyage au Canada pour participer au tournoi de Beauport de Québec en février 2025.



Le but est de faire découvrir à nos petits hockeyeurs la terre de naissance du hockey sur glace.



Nous voudrions lors de notre séjour nous mesurer à des équipes U13 mais à un niveau un peu près équivalent au notre, participer à des entraînements avec le club de Beauport, voir un match NHL, visiter les différents lieux mythiques du hockey… Bref un beau projet en perspective.



Pour réaliser notre projet, nous aurions besoin d’une aide financière et c’est là que je me tourne vers vous. Pour que chacun de nos hockeyeurs de Dijon puissent participer à ce projet.



En vous remerciant à l'avance de votre Générosité



Sportivement »

Lien vers la cagnotte



