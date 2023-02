Hockey Mineur Hockey sur glace - Dijon - Tournoi U9 les 22 et 23 avril 2023 Hockey sur glace, Tournoi U9, Dijon Métropole Hockey Club Source : Annonce de Dijon La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 24/02/2023 à 11:30 Tweeter Dijon Métropole Hockey Club a le plaisir de vous convier au tournoi U9 le weekend du 22-23 avril 2023. (Le tournoi U11 et déjà complet)



Le tournoi se déroulera en 4V4 sur tiers de glace, l’effectif minimum est de 8 joueurs+1gardien et les enfants nés en 2016 peuvent aussi venir participer.



Pour toutes autres informations n’hésitez pas à envoyer un message à l’adresse mail suivante : Lea le plaisir de vous convier aule weekend du 22-23 avril 2023. (Le tournoi U11 et déjà complet)Le tournoi se déroulera en 4V4 sur tiers de glace, l’effectif minimum est de 8 joueurs+1gardien et les enfants nés en 2016 peuvent aussi venir participer.Pour toutes autres informations n’hésitez pas à envoyer un message à l’adresse mail suivante : u9@hcdijon.com

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur