Division 3 Hockey sur glace - Division 3 : Résultats du week-end Résultats de la première journée du Championnat de France de hockey sur glace Division 3. Source : Média Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 26/09/2020 à 07:30 Tweeter Journée du Samedi 26 septembre 2020

Groupe A :

8 Clubs engagés : Anglet 2, Bordeaux 2, Brest 2, La Roche-sur-Yon, Limoges, Orléans, Rennes et Tours 2 18:30 Rennes Brest II 9 - 5 18:15 Orléans La Roche sur Yon 0 - 18 18:30 Limoges Bordeaux II 3 - 6 20:30 Tours II Anglet II Reporté Groupe B : 9 Clubs engagés : ACBB, Asnières, Caen 2, Cergy-Pontoise 2, Châlons-en-Champagne, Champigny-sur-Marne, Compiègne, Dammarie-lès-Lys et Garges 18:00 Dammarie les Lys Boulogne (ACBB) 10 - 2 19:00 Asnières Cergy-Pontoise II 5 - 2 18:30 Champigny Châlons Reporté Groupe C : 8 Clubs engagés : Annecy 2, Chambéry 2, Dijon, Épinal 2, Metz, Luxembourg, Lyon et Strasbourg 2

18:00 Epinal II Metz 2 - 5 18:00 Strasbourg II Lyon 4 - 10 20:15 Dijon Chambéry II 14 - 6 Groupe D : 8 Clubs engagés : Avignon, Briançon 2, Gap 2, Nice 2, Nîmes, Toulon, Valence 2 et Villard-de-Lans 2

19:00 Villard deLans II Toulon 2 - 9 18:30 Valence II Briançon II 3 - 10 Avignon, Briançon 2, Gap 2, Nice 2, Nîmes, Toulon, Valence 2 et Villard-de-Lans 2

Anglet 2, Bordeaux 2, Brest 2, La Roche-sur-Yon, Limoges, Orléans, Rennes et Tours 2 © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo