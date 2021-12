Ligue Magnus Hockey sur glace - Double confrontation mulhouse vs Chamonix reportée Ligue Magnus - Saison 2021/2022 - Matchs reportés Source : Communiqué de Chamonix La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 20/12/2021 à 16:38 Tweeter COMMUNIQUÉ OFFICIEL ­ ­ Touché par des cas de Covid-19, l'effectif des Pionniers est à l'isolement. De fait, le déplacement à Mulhouse de ce jour (20/12) et la réception de cette même équipe ce mercredi 22 décembre à la patinoire Richard Bozon de Chamonix sont annulés et reportés à des dates ultérieures.



Dans l'attente du positionnement de ces reports à des dates ultérieures, le club communiquera dans les meilleurs délais la mise à jour du calendrier des Pionniers.



Pour les personnes ayant déjà pris leur(s) billet(s) pour la rencontre de mercredi, un e-mail vous sera envoyé avec les modalités de remboursement.



