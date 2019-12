Division 1 : Caen (Les Drakkars) Hockey sur glace - Drakkar TV - Interview fou rire Dans le cadre de notre accord de diffusion, retrouvez la nouvelle vidéo de l'émission Drakkar Tv. Source : DRAKKAR TV Posté par Hockey Hebdo le 16/12/2019 à 18:47 Tweeter Fou rire : Interview complète # Salut à tous et bienvenue dans drakkars TV l'émission 100 % drakkars et aujourd'hui nous vous proposons de revivre l'interview intégrale consacrée au mode de vie des joueurs de hockey sur glace. Ce sera l'occasion de revoir en intégralité le fou rire en direct de Pierre Antoine Devin !



Fou rire : Interview complète # Salut à tous et bienvenue dans drakkars TV l'émission 100 % drakkars et aujourd'hui nous vous proposons de revivre l'interview intégrale consacrée au mode de vie des joueurs de hockey sur glace. Ce sera l'occasion de revoir en intégralité le fou rire en direct de Pierre Antoine Devin !











