Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - Du mouvement chez les gothiques Un départ et une arrivée à Amiens dans le secteur offensif. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 04/12/2025 à 13:59 Tweeter Le staff des gothiques et l'attaquant tchèque Jakub Izacky ont décidé de mettre fin à la collaboration.

ont décidé de mettre fin à la collaboration. Pour compenser ce départ, c'est un attaquant bien connu du coliséum qui fait sont retour puisque le canadien Zachary Lavigne sera de nouveau gothique.












