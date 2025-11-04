|
|Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques)
|Hockey sur glace - Du mouvement chez les gothiques
|Un départ et une arrivée à Amiens dans le secteur offensif.
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Hockey Hebdo
|le 04/12/2025 à 13:59
- Le staff des gothiques et l'attaquant tchèque Jakub Izacky ont décidé de mettre fin à la collaboration.
- Pour compenser ce départ, c'est un attaquant bien connu du coliséum qui fait sont retour puisque le canadien Zachary Lavigne sera de nouveau gothique.
