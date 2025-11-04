 
Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques)
Hockey sur glace - Du mouvement chez les gothiques
 
Un départ et une arrivée à Amiens dans le secteur offensif.
 
  • Le staff des gothiques et l'attaquant tchèque Jakub Izacky  ont décidé de mettre fin à la collaboration.
  • Pour compenser ce départ, c'est un attaquant bien connu du coliséum qui fait sont retour puisque le canadien Zachary Lavigne sera de nouveau gothique.
 
